Und heute wieder eine Folge aus unserer beliebten Serie: »Nutzloses Wissen«. Warum heißt Porzellan »Porzellan«? Die Geschichte dieses Wortes ist bizarr. Seitdem wir sie kennen, nennen Rossi und ich unser Service nicht mehr so gerne »Porzellan«, sondern ganz wissenschaftlich nach seinen inneren Bestandteilen Kaolin, Quarz und Feldspat. »In welchem Kaolin-Quarz-Feldspat-Erzeugnis wollen wir heute das Mittagessen servieren, Rossi?« – Wir entscheiden uns für unser Alltagsgeschirr aus der Serie »Weinlaub« vom volkseigenen Betrieb Ilmenau.

Kohlrabi-Schinken-Gratin

Zwei EL Butter in einem Topf zerlassen. Einen TL Mehl darin unter Rühren andünsten. 200 g Schlagsahne und 300 ml Gemüsebrühe nach und nach zugießen und aufkochen. Zehn Minuten bei milder Hitze köcheln, kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. In der Zwischenzeit drei Kohlrabi und ein Kilo Kartoffeln schälen, beides in dünne Scheiben schneiden. 200 g Kochschinken in Streifen schneiden. Kohlrabi- und Kartoffelscheiben sowie den Schinken in eine gefettete Auflaufform schichten. Die Sauce darauf verteilen und bei 180 Grad Celsius Umluft (200 Grad Celsius Ober-/Unterhitze) ca. 50 Minuten backen. Zwei Bund Petersilie waschen und trocken schütteln, die Blättchen hacken und über den fertigen Gratin streuen. Dazu Weißwein reichen.

1990 wurde der VEB Ilmenau wieder in »Graf von Henneberg Porzellan« zurückbenannt, so hieß er bei seiner Gründung 1777. Die GmbH ging insolvent, 2022 kaufte den Laden eine Baufirma – ist klar. Doch zurück zum Porzellan als Wort: Es ist dem Italienischen entlehnt. »Porcellana« bezeichnet eigentlich eine Art weiße Meeresschnecke, die Kaurisschnecke (cypraea nebrites). In Italien glaubte man seit dem 15. Jahrhundert, das erstmalig von Marco Polo nach Europa gebrachte und später von China nach Europa auf Handelswegen transportierte Geschirr sei aus dem pulverisierten Gehäuse dieser Schnecken gewonnen. Es ist gelblich-weiß und glänzend und hat natürlich einen Spalt. Das Tier erinnerte die damalige, mit frivoler Phantasie reichlich ausgestattete Bevölkerung an das äußere weibliche Geschlechtsorgan eines Schweinchens (porcello bzw. porcella, Diminutiv zu porco – Schwein) – so die aktuelle Lesart.

Wir essen also seither etwas unappetitlich aus »Saumöschen«, trinken Tee und Kaffee daraus, und das auf Grundlage eines Materialirrtums des 15. Jahrhunderts. Auf so genannten Prunk- bzw. Ziertellern aus der Serie »Blumenbukett« des oben erwähnten VEB kann man eine weitere Pikanterie entdecken: Hier ergänzen vergoldete Umrisse von Gebärmuttern das florale Motiv. So scheint edles Porzellan eine im weitesten Sinne urweibliche Angelegenheit zu sein. Dies belegen nicht zuletzt die Dramen, die sich abspielen, wenn ein Angehöriger des entgegengesetzten Geschlechts versehentlich ein seltenes Stück zerbricht. Eine Kleinigkeit, verglichen mit dem in unseren Tagen zentnerweise zerschmissenen Porzellan zwischen der NATO und Russland und dem Rest der Welt. In China wurde das »weiße Gold« vor 1.800 Jahren erfunden. In Deutschland vor 315 Jahren (Friedrich Böttger). 1.500 Jahre länger Erfahrung, wohl auch in Diplomatie.