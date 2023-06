Anno … 24. Woche

1948, 16. Juni: Die oberste Behörde der Sowjetischen Besatzungszone, die Sowjetische Militäradministration in Deutschland, erteilt die Lizenz für die Zulassung zweier neuer Parteien: der National-Demokratischen Partei Deutschlands (NDPD) und der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands (DBD). Nachdem die Entnazifizierung offiziell im Februar abgeschlossen war, soll die NDPD ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und anderen Nazianhängern die Möglichkeit geben, am politischen Leben teilzunehmen. Die DBD soll vor allem die Landwirte erreichen. Beide Parteien werden Teil der sogenannten Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik, des von der SED dominierten Zusammenschlusses der Parteien und Massenorganisationen der DDR.

1963, 14. Juni: Die Kommunistische Partei Chinas veröffentlicht einen offenen Brief an das Zentralkomitee der sowjetischen Kommunisten mit dem Titel »Vorschlag zur Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung«. Der Brief, in dem die chinesische Führung die Führungsrolle der KPdSU zurückweist und deren Politik der friedlichen Koexistenz kritisiert, bildet einen weiteren Schritt auf dem Weg in die direkte Konfrontation der beiden sozialistischen Länder. Im März 1969 kommt es am Grenzfluss Ussuri zu einem kurzen Krieg. Eine Normalisierung der Beziehungen beider Länder setzt erst wieder in den 1980er Jahren ein.

1963, 16. Juni: Die Kosmonautin Walentina Tereschkowa fliegt im sowjetischen Raumschiff »Wostok 6« zu einer fast drei Tage dauernden Reise ins All, bei der die Erde 48mal umkreist wird. Kurz zuvor war »Wostok 5« mit Waleri Bykowski gestartet. Die beiden Raumschiffe absolvierten den ersten Gruppenflug im Weltall, wobei sie sich bis auf fünf Kilometer annäherten.

1968, 12. Juni: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschließt auf Antrag einiger afrikanischer und asiatischer Staaten die Umbenennung der de jure unter UN-Verwaltung stehenden ehemaligen deutschen Kolonie Südwestafrika (South West Africa) in Namibia. Portugal und Südafrika, unter dessen Herrschaft das Land seit 1920 steht und das es wie eine zu seinem Staatsgebiet gehörige Provinz behandelt, stimmen dagegen. Die Unabhängigkeit erreicht Namibia erst am 21. März 1990 nach einem langen Befreiungskampf.