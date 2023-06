Neuer Kapitalismustyp

Everett Collection/IMAGO Am Fließband. Produktion des Ford-Modells T (um 1913)

Am 16. Juni vor 120 Jahren gründete der US-Unternehmer Henry Ford zusammen mit elf anderen Investoren und einem Startkapital von 28.000 US-Dollar die »Ford Motor Company«. Heute ist der Autokonzern das elftgrößte US-amerikanische Unternehmen und produziert mit gut 200.000 Beschäftigten weltweit rund 5,6 Millionen Autos im Jahr. Das entspricht einem Weltmarktanteil von fünf Prozent.

Als politische Persönlichkeit war Ford höchst umstritten. Viel wurde geschrieben, dass und warum der Unternehmer ein Antisemit und Vertreter eines faschistoiden Antikommunismus war, dem man nach dem Krieg Kollaboration mit den Nazis vorwarf. Nur warum verknüpft die marxistische Theorie heute eine ganz spezifische Epoche der kapitalistischen Entwicklung mit seinem Namen? Schließlich bezeichnet sie die Epoche des keynesianisch regulierten Kapitalismus (etwa 1945–1979), der vom Neoliberalismus abgelöst wurde, als Fordismus.

Revolutionäre Methode

Dies ist darauf zurückzuführen, dass Ford zehn Jahre nach der Firmengründung im US-amerikanischen Detroit im Bundesstaat Michigan das Fließband einführte. Diese Entwicklung in der Rationalisierung kapitalistischer Produktion schuf nicht nur einen gänzlich neuen Kapitalismustyp, sondern sie revolutionierte zudem bis in die Kapillaren der Freizeitgestaltung, Liebesverhältnisse und Sexualität die Arbeits- und Lebensweise der Massen.

Bereits seit 1909 ließ Ford ausschließlich das schwarze Modell T produzieren. Die neue Produktionsweise kombinierte nun »Totalstandardisierung« mit »serieller Fließbandproduktion«. Das Model T bestand insgesamt aus 5.000 Einzelteilen. Bis zur Fließbandeinführung brauchte ein Arbeiter durchschnittlich 20 Minuten für die eigenhändige Zusammensetzung. Nach der Aufteilung des Prozesses in 29 Operationseinheiten reduzierte sich diese Zeit auf 13 Minuten und zehn Sekunden. Nach der Erhöhung des Fließbandes um acht Zoll sank die Pro-Stück-Zeit schließlich auf fünf Minuten: »Mit Hilfe wissenschaftlicher Experimente«, so Ford in seiner Autobiographie, »ist ein Arbeiter heute imstande, das Vierfache von dem zu leisten, was er vor noch verhältnismäßig sehr wenigen Jahren zu leisten vermochte.«

Seinen Ruf als patriarchaler »Arbeiterversteher« begründete Ford damit, dass er den Gewinn scheinbar weiterleitete: Mit großem propagandistischem Aufwand führte er am 12. Januar 1914 den »Acht-Stunden-fünf-Dollar«-Tag ein. Ausgehend von einem Tageslohn von 1,50 US-Dollar bedeutete dies eine mehr als 300prozentige Lohnsteigerung; und mit der Einführung des Achtstundentags – eine Reduzierung um eine Stunde – verwirklichte Ford eine zentrale historische Forderung der Arbeiterbewegung seit dem Beginn der Maidemonstrationen auf dem Chicagoer Haymarket.

Ford wurde so zum bürgerlichen Messias: Mit Ford und Fordismus wurden Marx und Marxismus bekämpft. Dem deutschen Nationalökonomen Friedrich von Gottl-Ottlilienfeld, der 1926 den Begriff des »Fordismus« als erster prägte, erschien Ford als Künder des »weißen« bzw. »Führersozialismus«. Damit verband sich die Vorstellung einer Einbindung der Arbeiterklasse in die kapitalistische Gesellschaft und die Abwehr der sozialistischen Revolution: »Privateigentum ohne Kapitalismus«. Wenn Ford seinen Arbeitern versprach, dass sie mit vier, später sogar nur drei Monatslöhnen das Modell T selber erwerben könnten, belegte das dann nicht die Möglichkeit menschlichen Unternehmertums und eine Lösung der sozialen Frage im Rahmen des Kapitalismus?

Die kurze Antwort ist: nein. Denn der Hintergrund der Fordschen Maßnahme war zugleich die Besonderheit des US-amerikanischen Wegs in den Kapitalismus. Die USA entwickelten sich seit dem Ende des Bürgerkriegs, in dem sich der Triumph der kapitalistischen Produktionsweise des Nordens über die sklavenbasierte (Agrar-)Produktionsweise des Südens manifestierte, nicht grundlos zum Innovationsland. Weil im Siedlerkolonialismus bis zur Schließung der »Frontier« 1890 immer noch ausreichend Raum zur inner-äußeren Landnahme »existierte«, blieb die Ware Arbeitskraft kostspielig. Dies brachte die enorme Innovationskraft des US-Kapitalismus hervor: Denn wo die Ware Arbeitskraft in Ermangelung einer lohndrückenden »industriellen Reservearmee« von Arbeitssuchenden teuer ist, zwingt das Konkurrenzgesetz das Kapital, durch Dequalifikation der Arbeit und Steigerung der Produktivität qua Automation die Kosten des »variablen Kapitals« zu verringern, d. h. den Produktionsfaktor Arbeit gemessen an den Stückkosten zu verbilligen.

Zwischen den Detroiter Automobilbetrieben herrschte eine enorme Konkurrenz um Fachkräfte. Der Mangel an Arbeitskräften und die qualifizierte Arbeit steigerten entsprechend die »Markt-« und »Produktionsmacht« der Arbeiter im Klassengegensatz. In seiner Autobiographie bekennt Ford: »Anfänglich versuchten wir, gelernte Arbeiter anzustellen. Als es notwendig wurde, die Produktion zu erhöhen, stellte es sich heraus, dass nicht genug Maschinenschlosser aufzutreiben waren; es zeigte sich auch bald, dass wir gar keine gelernten Arbeiter dazu brauchten, und hieraus erwuchs (das Fließband-)Prinzip.«

Der Fünf-Dollar-Tageslohn wurde nicht aus Menschenfreundlichkeit realisiert. Der Kapitalist mag im Privatleben Philanthrop sein; produziert er zu denselben Bedingungen wie seine Konkurrenz und bezahlt seine Arbeiter besser als diese, dann muss er bankrott gehen. Kritische Historiker haben darum zu Recht angemerkt, dass Ford Anreize schaffen musste, die neuen Arbeitsbedingungen zu tolerieren. Sie waren schließlich unerträglich. Denn wie Ford selbst schrieb, lenkten zwei Ziele die Fließbandidee: Die Arbeiter sollten »niemals mehr als nur einen Schritt« tun oder sich »vornüber bücken« müssen. Zielvorgabe sei, dass dem Arbeiter »jede erforderliche Sekunde«, aber »keine einzige darüber hinaus, zugestanden« werde. Wenn es gelänge, »zwölftausend Angestellten täglich zehn Schritte einzusparen«, dann erziele man »eine Weg- und Kraftersparnis von 80 Kilometern«. Entsprechend wurde der körperliche Bewegungsspielraum auf das Allermindeste beschränkt: 25 Zentimeter. Der Arbeiter wurde buchstäblich zum »Anhängsel der Maschine«.

Intensivierung der Arbeit

Ford verbrämte diese reelle Subsumtion des Arbeiters unter das Kapital wiederum als Emanzipation des Arbeiters vom Vorarbeiter, Überwindung betrieblicher Klüngel und Schaffung moderner Leistungsgerechtigkeit. Zugleich sah er sich genötigt, die neue Produktionsweise auch mit dem Verweis auf »natürliche« Ungleichheit zu rechtfertigen. Der Arbeiter gehört quasi einer Subspezies an. Schon Frederick Winston Taylor, der Begründer der »Efficiency craze«, hatte als Leitbild des modernen Arbeiters den »dressierten Affen« ausgegeben. Bei Ford liest sich die bürgerliche Verachtung der arbeitenden Klasse so: »Repetitive Arbeit hat für bestimmte Menschen etwas Abschreckendes. Mir wäre es ein grauenvoller Gedanke. Unmöglich könnte ich tagein, tagaus das gleiche tun; für andere, ja für die meisten Menschen ist das Denkenmüssen (jedoch) eine Strafe (…). Der Durchschnittsarbeiter wünscht sich – so leid es mir tut, das zu sagen – eine Arbeit, bei der er sich weder körperlich noch vor allem geistig anzustrengen braucht.«

Die Arbeiter waren da jedoch anderer Meinung. Im Ergebnis herrschte nach der Fließbandeinführung bei Ford hohe Fluktuation. Eine Studie fand heraus, dass nach dem ersten Jahr von 963 eingestellten Arbeitern nur 100 die neuen Arbeitsbedingungen ertragen konnten und blieben. Hinter Fords Arbeitszeitverkürzung und Lohnerhöhung steckte also ein Deal: ein um eine Stunde kürzerer Arbeitstag und erweiterte Konsummöglichkeiten – einschließlich der Freiheit individualisierter Motorisierung – im Austausch für die Akzeptanz einer höheren Entfremdung am Arbeitsplatz. Entsprechend galt der Acht-Stunden-fünf-Dollar-Tag auch erst für die Arbeiter mit besonders großem Durchhaltevermögen, ab dem dritten Beschäftigungsjahr.

Überhaupt nur möglich wurde der Fünf-Dollar-Lohn, weil Ford durch die neue Technologie und entsprechende Intensivierung des Arbeitstages, d. h. die Steigerung des »relativen Mehrwertes«, zu einem Bruchteil der durchschnittlichen gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit für Automobile produzieren lassen und trotzdem zum üblichen (Weltmarkt-)Preis verkaufen konnte. Ja, er konnte den Preis sogar kontinuierlich senken und trotzdem steigende Profite einfahren. Theoretisch gesprochen realisierte Ford so kurzfristig Marxschen Extramehrwert. Allerdings galt das nur, solange die Konkurrenz nicht auf die neue Produktionsmethode umstellte. Dazu war sie jedoch gezwungen, denn alle Konkurrenzbetriebe, die sie nicht kopierten, gingen mittelfristig bankrott.