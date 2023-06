Nachschlag: Selenskij weiß nichts

Gleb Garanich/REUTERS Der ukrainische Präsident glaubt nicht, dass sein Geheimdienst ohne sein Wissen die Nord-Stream-Pipelines in die Luft gesprengt hat

Der Welt-Reporter Paul Ronzheimer hat den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij exklusiv zu den Nord-Stream-Sprengungen befragt. Nach dem Bericht in der Washington Post über die ukrainischen Anschlagspläne auf die Erdgaspipelines in der Ostsee gibt es auch in Deutschland rege Diskussionen über die mutmaßlichen Angriffe ukrainischer Kampftaucher auf die Energieversorgung Deutschlands. Die Biden-Administration fügte auch hinzu, dass deutsche Stellen lange vor dem Anschlag über die ukrainischen Pläne informiert gewesen waren. Aber Selenskij streitet im Interview alles ab. Es gebe keine Beweise, dass das ukrainische Militär diese Sabotage durchführte: »Ich wusste nichts, 100 Prozent.« Auf den Hinweis, dass sich die Anschuldigung auf einen US-Geheimdienstreport stützt, geht der Präsident nicht ein. Für ihn steht fest, dass die Journalisten die einzigen Schuldigen sind: »Ich glaube, wenn sie so arbeiten, dann spielt das in die Hände Russlands.« Welt ist zufrieden mit der Antwort. (bk)