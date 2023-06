ZUMA Press/imago/Montage jW

»Immer ganz konkret«

Zu jW vom 5.6.: »Kesseltreiben in Leipzig«

Alle offiziellen reißerischen Darstellungen zu Protesten und Gewalt in Leipzig unterschlagen wesentliche Fakten: Motiv, Ursache und Grund der Proteste. Es ist unbestreitbar, dass sie eine antifaschistische Ausrichtung haben, dass antifaschistisch motivierter Widerstand in dem Maße gewachsen ist, auch eskaliert, wie sich das Faschistische in diesem Lande ausbreitet und mordend und gewaltsam auftritt. Zu verfolgen ist das – nicht überraschend – seit 1990/91, wie auch die bewusste Duldung des Faschistischen im »Rechtsstaat«, was zu den Ursachen gehört.

Die Liste faschistischer Gewalttaten, die Namen der Orte und der Opfer und die nachsichtige, wenig eifrige Aufklärung und Aufdeckung sind keine Erfindungen, sie sind deutsche Realität. Wer wollte den Charakter eines Schauprozesses gegen Lina E., der seit vielen Monaten politisch geführt wird und mit exemplarischen Strafen den Abschluss fand, bei einem Mindestmaß an Objektivität leugnen. (…)

Es ändert nichts, wenn auch Antifaschismus unterschiedliche Erscheinungen hervorbringt, die wir nicht alle gutheißen müssen. Hat Rechtsstaat keine Verantwortung, Faschismus auch Faschismus zu nennen, Antifaschismus zur Staatspolitik zu machen?

Antifaschistische Gewalt erfährt von der deutschen Justiz und dem deutschen Staat andere Konsequenz, als es faschistische über die Jahrzehnte je erfahren hat. Wer wollte es leugnen? Die Tatsache, dass die Begriffe Antifaschismus und Faschismus im medialen Sprachgebrauch gern vermieden, umgangen werden, statt dessen verschwommen von linkem und rechtem Extremismus gesprochen wird, damit die Gewalt kriminell und terroristisch eingeordnet werden kann, wer will das bestreiten? Der Paragraph 129 StGB ist nicht ohne Kalkül geschaffen worden. (…)

Vielleicht wäre auch eine Antwort auf eine ganz einfache Frage an unsere Qualitätsmedien von Interesse: Wie würden Leipziger Geschehnisse, Proteste gegen diesen Staat hier und heute, wohl kommentiert, wenn sie in Moskau, St. Petersburg oder irgendwo in China gegen Justizurteile stattfänden? Demokratie, Diktatur, Freiheit, Recht und alle gelobten Werte sind immer ganz konkret, sind politisch von der herrschenden Macht, deren Interessen, von Klasseninteressen geprägt.

Roland Winkler, Aue

NATO-Partei

Zu jW vom 3./4.6.: »18-Prozent-Panik«

Der ausschlaggebende Grund für die Wahl der AfD wird bei den meisten ihr Standpunkt zum Krieg in der Ukraine sein, der seit 2014 läuft. Wenn selbst die Partei Die Linke Nazipack von dort hofiert, wie das einige Berliner Pseudolinke tun, dürfte klar sein, warum Die Linke nicht wählbar ist. Die AfD allerdings hat auch der Aufrüstung mit 100 Milliarden Euro und dem Zwei-Prozent-Kriegsetat zugestimmt. Warum? Weil die AfD eine NATO-Partei ist wie der Rest im Bundestag, daher ebenso unwählbar ist. Die einzige echte Alternative ist die DKP (…).

R. Brand, per E-Mail

»Blick in die Geschichte«

Zu jW vom 7.6.: »Zu bunt, zu differenziert?«

Katja Hoyer ist fünf bzw. drei Jahre jünger als meine Kinder. Insofern kann ich mich als Zeitzeuge fühlen. Ich bin 30 Jahre in der DDR sozialisiert worden. Ich war Lehrerin für Geschichte und Geographie in der DDR und im wiedervereinigten Deutschland. Ich habe das Buch geradezu verschlungen. Der Einschätzung von Herrn Schumann, insbesondere den Aussagen am Ende der Analyse, kann ich nur voll zustimmen. Es ist eine wichtige Lektüre vor allem für Menschen, die nicht in der DDR aufgewachsen sind. Es ist äußerst differenziert geschrieben und endlich einmal nicht in »Grau« gehalten – aber auf keinen Fall »zu bunt«. Es macht deutlich, wie global die gesellschaftlichen Entwicklungen ablaufen, und das ist insbesondere unter den gegenwärtigen Bedingungen eine Mahnung für uns alle. Hören wir endlich einander zu, versuchen wir, die Position des Gegenübers zu verstehen und zu akzeptieren, und beginnen wir, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und nicht andere Meinungen zu verunglimpfen. Dieses Buch zeigt, dass wir da in unserer Geschichte schon einmal viel weiter waren. Ich empfehle es besonders den Mitgliedern im Vorstand und der Fraktion der Linkspartei. Es ist ein gefährliches Spiel, das sich da gegenwärtig zeigt. Die AfD weiß diese Schwäche zu nutzen. Und auch da lohnt sich ein Blick in die Geschichte. Sie hat gezeigt, wie das enden kann. Wann lernen wir, Erfahrungen aus der Historie auf neue gesellschaftliche Herausforderungen anzuwenden? Danke, Katja Hoyer, für dieses wichtige Buch.

Anja Mathilde Wallocha, Berlin

Vertane Chance

Zu jW vom 7.6.: »Gemischte Signale«

(…) In den 1990er Jahren gab es Initiativen, in Europa eine eigene Prozessorlandschaft (in/als Konkurrenz zu Intel und AMD) aufzubauen. Die Anfangserfolge waren etwas mäßig, und die Initiative wurde dann (politisch) eingestampft. Die USA haben stets die strategisch wichtigen Produkte (Prozessoren) und Produktionsprozesse dafür unter voller Kontrolle gehalten. (Periphere) Massenware – Speicher, Systembus, Ein-/Ausgabe – durften gern weltweit entwickelt und gefertigt werden. Da blieb es nicht aus, dass hierzulande bzw. in ganz Europa die Kompetenz auch peripher blieb. Einige hochspezialisierte Zulieferer für Prozesskomponenten gibt es, z. B. Trumpf in Ditzingen und Zeiss in Oberkochen, die vollständige Bandbreite fehlt aber. Auch auf diesem Gebiet hat es die deutsche und europäische Politik (schon vor dreißig Jahren) geschafft, in US-amerikanischer Abhängigkeit zu bleiben. Das andere Thema ist die Herstellung der Siliziumeinkristalle. Praktisch alle Kapazitäten dafür sind aus Europa abgewandert. Die Waferproduktion ist extrem energieaufwendig. Wo soll die Energie für die Mengen an Ausgangsmaterial, das für die »Energiewende« nötig ist, herkommen? (…)

Heinrich Hopfmüller, Stadum