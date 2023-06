Asylkompromiss 2.0

Attila Husejnow/IMAGO/ZUMA Wire Festung Europa: Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak an der polnischen Grenze (Bialowieza, Podlaskie, Polen, 28.5.2023)

Bereits im September 2020 legte die EU-Kommission unter Leitung von Ursula von der Leyen einen »Pakt für Migration und Asyl« vor. Dessen Quintessenz: die weitere Zementierung der Abschottung Europas und ein rechtlicher Rahmen dafür. Zum Kern gehören die nun von den EU-Innenministern vereinbarten sogenannten Grenzverfahren. Diese bedeuten, dass alle Geflüchteten, die es unter den sowieso schon schwierigen Bedingungen geschafft haben, an eine der EU-Außengrenzen zu gelangen, erst mal in Lagern festgesetzt werden. Dort soll überprüft werden, ob sie überhaupt ein reguläres Asylverfahren erhalten. Das ist nicht mit normalen Asylverfahren zu verwechseln, bei denen die Antragsteller ihre Fluchtgründe darlegen können. Die individuelle Anhörung, also das Recht, durch den Staat gehört zu werden, ist jedoch ein elementarer Grundsatz des Rechts auf Asyl.

Die Grenzverfahren sollen dazu dienen, Personen, die vermeintlich kein Recht auf Asyl haben, schon an der EU-Außengrenze in Schnellverfahren abzuweisen – beispielsweise, wenn sie aus Ländern kommen, die als »sicherer Herkunftsstaat« eingestuft werden, oder wenn sie durch Staaten gereist sind, die als »sicherer Drittstaat« gelten. Dabei werden keine individuellen Fluchtgründe evaluiert, beispielsweise ob jemand vor dem Taliban-Regime in Afghanistan, vor iranischer oder türkischer Folter geflohen ist. Statt dessen geht es nur um die Frage, ob die Person im Land der Durchreise sicher leben könnte. Die bereits jetzt sehr niedrigen Kriterien, welches Land als »sicherer Drittstaat« gilt, wurden nun noch weiter gesenkt.

Der übergroßen Mehrheit der ankommenden Menschen würde damit die Möglichkeit genommen, ein Asylverfahren zu durchlaufen. Was 1993 im sogenannten Asylkompromiss in Deutschland auf nationaler Ebene geschehen ist, soll nun europaweit passieren: die Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl.

Dabei zeigen sich bereits anhand des als Vorbild dienenden EU-Türkei-Deals die katastrophalen Konsequenzen dieser Politik. Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia, die die griechischen Inseln erreichen, werden dort in gefängnisartigen Lagern interniert. Bereits jetzt können sie ohne Asylprüfung in die Türkei abgeschoben werden, obwohl das dortige AKP-Regime diese Menschen systematisch weiter in Kriegs- und Krisengebiete wie Syrien und Afghanistan abschiebt.

Wovon der frühere CSU-Innenminister Horst Seehofer – auf dessen Vorschlag die Grenzverfahren zurückgehen – nur träumen konnte, dem hat die Ampelkoalition beim EU-Ratstreffen am 8. Juni zugestimmt. Doch wer glaubt, Flucht und Migration stoppen oder stark verringern zu können, ohne die imperiale und neokoloniale Produktions- und Lebensweise in Europa zu verändern, irrt gewaltig. Den Preis dieses »Irrtums« werden noch viel mehr Flüchtende an den Außengrenzen mit ihrem Leben bezahlen.