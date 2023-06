Assange droht Auslieferung

DAN HIMBRECHTS/AAP/imago Free-Assange-Demo in Sydney (24.5.2023)

Nie zuvor war die Gefahr, dass Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA ausgeliefert werden könnte, so groß wie jetzt. Am Donnerstag wies ein Richter Assanges Berufung gegen den von der damaligen britischen Innenministerin Priti Patel unterzeichneten Auslieferungsbefehl in allen acht Punkten zurück, wie die Webseite Consortium News am selben Tag berichtete. Jetzt hat die Verteidigung fünf Tage Zeit, erneut Berufung einzulegen.

Exempel statuieren

Assange drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft für den Besitz und die Veröffentlichung geheimer Informationen. Britische und US-amerikanische Strafverfolger klassifizieren seine Aktivitäten als Spionage. Allerdings sind neue Beweise dafür aufgekommen, dass an Assange ein Exempel statuiert werden soll. In einem spanischen Gerichtsprozess um Spionage gegen Assange berichtete die Zeitung El País vergangene Woche über neue Beweise gegen die spanische Sicherheitsfirma Undercover (UC) Global. Die war zu der Zeit, als Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London Asyl gefunden hatte, mit dem Schutz derselben beauftragt. Wie jedoch ehemalige Mitarbeiter erklärten, spionierte die Firma Assange und dessen Gäste aus und leitete die Daten wahrscheinlich an die CIA weiter.

El País erhielt nun Zugang zum Laptop des angeklagten Firmeninhabers David Morales, der die gewonnenen Informationen offenbar unter den Stichworten »CIA«, »Botschaft« und »Videos« abgespeichert hatte. Die Dokumente wurden bislang überraschenderweise nicht an das Gericht weitergeleitet, obwohl die spanische Polizei Zugriff auf den Laptop und dessen Inhalte hat, seit das Verfahren im September 2019 gegen ihn eröffnet wurde.

Am Mittwoch, dem 7. Juni, warb die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen gemeinsam mit der US-amerikanischen Kongressabgeordneten Ilhan Omar in Washington für eine transatlantische Allianz zur Freilassung Assanges. »Die US-Regierung darf die Appelle von Menschenrechts- und Pressefreiheitsorganisationen, internationalen Medienhäusern, Regierungen und Parlamenten sowie Abgeordneten des US-Kongresses nicht länger ignorieren und muss Julian Assange freilassen«, heißt es in der Presseerklärung.

Auf die in den letzten Monaten lauter werdenden Forderungen des ­australischen Premierministers Anthony Albanese, den Journalisten frei- und in sein Heimatland zurückkehren zu lassen, reagierten die USA, indem das FBI die Untersuchung gegen den Wikileaks-Gründer wiederaufnahm, wie der Sydney Morning Herald am 1. Juni berichtete. Die Strafverfolgungsbehörde wollte demnach den Ghostwriter von Assanges Biographie zu einer Befragung bewegen, was der Autor Andrew O’Hagan jedoch ablehnte.

Journalisten schikaniert

Derweil bleibt Assange weiter ohne Verurteilung in Londoner Hochsicherheitshaft. Der Fall scheint aber auf die britischen Polizeibehörden abzufärben und deren Verständnis von Pressefreiheit weiter einzutrüben. Als der französische Autor Ernest Moret im April zur Londoner Buchmesse in der Hauptstadt eintraf, wurde er am Bahnhof von einer Antiterroreinheit festgenommen, nachdem er sich geweigert hatte, den Behörden Zugang zu seinem Laptop und seinem Smartphone zu gewähren. Moret wurde vorgeworfen, während der Proteste gegen Macrons Rentenreform an »terroristischen Handlungen« beteiligt gewesen zu sein. Er wurde gegen Kaution freigelassen.

Wenige Wochen später widerfuhr dem britischen Journalisten Kit Klarenberg ähnliches. Kaum war er am 17. Mai am Flughafen Luton gelandet, eskortierten ihn ebenfalls Antiterrorbeamte zur Befragung über seine Arbeit für die amerikanische Webseite Grayzone und zu mutmaßlichen Verbindungen zu Russland. Anders als der Franzose kooperierte Klarenberg und wurde nach mehreren Stunden Befragung wieder entlassen.