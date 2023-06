Berlin lässt Wölfe heulen

Christoph Reichwein/dpa Mit Wolfsgruß und türkischer Fahne: Autokorso am Wahlabend (Duisburg, 28.5.2023)

Die Bundesregierung sieht nach dem erneuten Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner islamistisch-faschistischen Allianz in der Türkei vom Mai keine wachsende Gefahr für in Deutschland lebende türkische Oppositionelle oder die kurdische Community. So heißt es in der am Mittwoch eingegangenen Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linke-Abgeordneten Clara Bünger, die junge Welt exklusiv vorliegt. Hintergrund der Anfrage waren nationalistische Feiern und Autokorsos von Erdogan-Anhängern am Wahlabend des 28. Mai in zahlreichen deutschen Städten. Demonstrativ hatten Anhänger der faschistischen »Grauen Wölfe« dabei den »Wolfsgruß« gezeigt, wie auch auf Aufnahmen auf Social Media zu sehen ist. An mehreren Orten kam es dabei zu Auseinandersetzungen mit Anhängern von Oppositionsparteien aus der Türkei, in Stuttgart wurden zwei Erdogan-Gegner durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Vertreter kurdischer und armenischer Gemeinschaften sowie Exiloppositionelle aus der Türkei gaben an, die scheinbar spontanen Feiern, hinter denen häufig organisierte Vereinsnetzwerke der eng mit dem türkischen Staat und seinem Geheimdienst verbandelten Faschisten und Islamisten steckten, als einschüchternde Machtdemonstration wahrgenommen zu haben.

Die Bundesregierung habe in Gesprächen mit der türkischen Regierung »wiederholt und unmissverständlich darauf hingewiesen, dass ein Hereintragen innenpolitischer türkischer Konflikte in die deutsche Gesellschaft nicht akzeptiert wird«, heißt es in der Antwort an Bünger. Die Bundesregierung mache es sich zu einfach, von einem Hereintragen innenpolitischer türkischer Konflikte in die deutsche Gesellschaft zu sprechen, erklärte die Abgeordnete am Freitag gegenüber jW. Schließlich kriminalisiere sie selbst die kurdische Befreiungsbewegung, deren Aktivisten in Deutschland regelmäßig zu Haftstrafen verurteilt werden, während sie auf der anderen Seite zulasse, dass türkische Ultranationalisten Kurden, Armenier und linke türkische Aktivisten ohne Konsequenzen einschüchtern, bedrohen und körperlich angreifen können. Es sei »unbegreiflich, dass die Bundesregierung trotz der gewaltsamen Ausschreitungen keine zunehmende Gefahr für die in Deutschland lebende kurdische Community erkennen will und von jeglichen Schutzmaßnahmen absieht«, so Bünger. Offenbar wolle die Regierung Erdogan nicht provozieren und lasse dessen faschistische Schläger deshalb ungestört agieren. Gefragt hatte die Abgeordnete auch nach einem möglichen Verbot der »Grauen Wölfe«. Dieser sich selbst als Ülkücü (Idealisten) bezeichnenden politischen Strömung werden in Deutschland rund 18.000 Anhänger in drei Dachverbänden, rockerähnlichen Gruppen und einer unorganisierten Jugendszene zugerechnet. »Extremistische Tendenzen werden in Deutschland nicht hingenommen«, behauptet die Bundesregierung nun auf die Linke-Anfrage. Zu Verbotsüberlegungen äußere sie sich aber grundsätzlich nicht, da sonst die Gefahr bestehe, dass »potentiell Betroffene ihr Verhalten danach ausrichten und dadurch die Wirksamkeit operativer behördlicher Maßnahmen beeinträchtigt oder diese vereitelt werden könnten«.

Der Bundestag hatte bereits im November 2020 mit einem gemeinsamen Antrag von CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen beschlossen, den Einfluss der Ülkücü-Bewegung zurückzudrängen und deren Verbot prüfen zu lassen. Die »Grauen Wölfe« seien seit Jahrzehnten für Angriffe auf Kritiker der türkischen Regierung bekannt. »Sie sind genauso gefährlich wie deutsche Neonazis und müssen ebenso geächtet und bekämpft werden«, will Bünger nun endlich Taten sehen und fordert die Einleitung eines Verbotsverfahrens.