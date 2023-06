Drohung mit der Bedrohung

Lucas Jackson/REUTERS Netanjahu zeigt der UNO seine rote Linie (New York, 27.9.2012)

Israels Verteidigungsminister Joaw Galant droht, den Libanon »in die Steinzeit zu bomben«, falls »Hisbollah einen Fehler macht und einen Krieg gegen Israel beginnt«. Die Formulierung stammt ursprünglich von General Curtis LeMay, der bis 1965 Stabschef der US-Luftwaffe war, und bezog sich auf Vietnam.

Galant griff auf den Spruch zurück, als er am Dienstag das Kommando Nord der Israelischen Streitkräfte (IDF) besuchte. Hintergrund war die zweiwöchige Kriegsübung »Firm Hand«, die am Donnerstag endete. Man kann das mit »feste«, »starke« oder auch »strenge Hand« übersetzen. Nach offiziellen Angaben waren an dem Manöver alle Teile der IDF beteiligt, Wehrpflichtige ebenso wie Reservisten. Als Themen der Kriegsübung wurden in den offiziellen Mitteilungen der Einsatz von Bodentruppen im Libanon und Luftangriffe auf Ziele »tief im feindlichen Territorium« hervorgehoben. Das Szenario der Übung war ein Krieg an mehreren Fronten – Libanon, Syrien, Gaza –, der als Folge israelischer Luftangriffe gegen Iran beginnen könnte.

»Präventivkrieg«

Mit einem nahe bevorstehenden »Präventivkrieg« drohen Israels politische und militärische Führungen seit Monaten in erhöhter Lautstärke und Aggressivität. Das Land sei dazu auch im Alleingang bereit und fähig, falls sich die USA und »die internationale Gemeinschaft« dem Unternehmen nicht anschließen wollten. Schließlich gehe es um die Existenz des Staates, da Iran genug angereichertes Uran für den Bau von zwei Atomwaffen besitze.

Diese Behauptung ist nicht neu: Verantwortliche Politiker Israels hatten sie genauso schon im Juni 2010 verbreitet, und der damalige CIA-Chef Leon Panetta machte sie sich damals sofort zu eigen. Im November 2011 stellte Präsident Schimon Peres im Fernsehen öffentliche »Vermutungen« an, dass Iran schon innerhalb des nächsten Jahres eine Atombombe herstellen könnte. Deshalb liege »die Möglichkeit eines militärischen Angriffs gegen Iran … jetzt näher als die Anwendung einer diplomatischen Option«. Zur selben Zeit berichtete die israelische Tageszeitung Haaretz, dass Regierungschef Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Ehud Barak zu einem militärischen Alleingang entschlossen seien, im Kabinett die Meinung aber auseinandergingen.

Im August 2012 wiederholten sich diese Berichte in den israelischen Medien. Nun hieß es, Netanjahu und Barak wollten ihren Kriegsplan noch vor der US-amerikanischen Präsidentenwahl im November durchziehen. In der damals meistgelesenen Tageszeitung des Landes, Jediot Aharonot, schrieben zwei ihrer erfahrensten Kommentatoren, Nahum Barnea und Shimon Shiffer: »Kein einziger Regierungsbeamter oder Militäroffizier und nicht einmal der Präsident unterstützen einen israelischen Angriff auf den Iran.«

Seit einigen Jahren kann aufgrund zahlreicher Veröffentlichungen für glaubwürdig genommen werden, dass es die Spitzen des Militärs und der Geheimdienste, besonders aber der damalige Generalstabschef Benjamin Gantz waren, die Netanjahu veranlassten, seinen Plan fallenzulassen. Inzwischen ist Gantz, wie viele Militärs nach Ende ihrer Dienstzeit, in die Politik gegangen. Er steht an der Spitze der gegenwärtig stärksten Oppositionspartei Nationale Einheit und könnte, falls es zu Neuwahlen käme – wonach es aber zur Zeit nicht aussieht –, der nächste Premierminister werden. Heute würde Gantz einen militärischen Alleingang Israels gegen den Iran unterstützen, wie er am Montag auf der Jahreskonferenz der Zeitung Jerusalem Post in New York sagte. »Wir wissen, dass ein solches Handeln mit großen Kosten verbunden ist, aber wie immer in solchen Dingen werden sich die gesamte Führung und das ganze Volk Israels zusammenschließen.«

Daueralarm stumpft ab

Steht also in nächster Zeit wirklich ein israelischer »Präventivkrieg« gegen den Iran an, in den wahrscheinlich die USA und die meisten Länder der Region hineingezogen würden? Sämtliche israelische Staats- und Regierungschefs der vergangenen 20 Jahre haben versucht, die westliche Welt mit der Drohung eines militärischen Alleingangs zu erpressen – aber diese Drohung bis jetzt nicht in die Tat umgesetzt.

Schon 1992, damals noch als Abgeordneter, behauptete Netanjahu, Iran sei nur drei bis fünf Jahre vom Erlangen der Fähigkeit entfernt, Atomwaffen zu produzieren. Diese Gefahr müsse durch eine »internationale Front mit den USA an der Spitze« beseitigt werden. Allerdings fehlte es Iran damals an den Voraussetzungen, nukleare Waffen herzustellen. Die Anreicherung von Uran wurde dort erst 2007 begonnen.

Das Thema wurde zum Dauerbrenner für Alarmmeldungen, die in der Regel auf israelische »Insiderinformationen« zurückgingen. Im Oktober 2003 berichtete der Spiegel, dass der Mossad den Auftrag erhalten habe, Pläne zur Zerstörung der iranischen Atomanlagen – es gab damals kaum welche – auszuarbeiten. Im März 2005 behauptete die Londoner Sunday Times, das Sicherheitskabinett von Ministerpräsident Ariel Scharon habe die konkrete Vorbereitung von Militärschlägen angeordnet. Dasselbe Blatt, das überhaupt oft als Instrument zur Verbreitung israelischer Desinformationen diente, meldete im Januar 2007, Israel plane zur gewaltsamen Beendigung des iranischen Atomprogramms den Einsatz von Nuklearwaffen. Zwei Luftwaffengeschwader hätten bereits mit entsprechenden Übungen begonnen.

Heute wäre ein Angriff auf den Iran viel schwieriger und riskanter als vor 20 Jahren. Israels Daueralarm hat abgestumpft und dadurch auch an Wirkung verloren. Aber ausschließen sollte man in diesem Fall gar nichts.