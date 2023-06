»Spielräume für Mieterhöhungen sind viel zu groß«

Christian Mang Demonstrative Botschaft auf Balkonien: Keine Rendite mit der Miete (Berlin-Neukölln, 14.4.2020)

Wie schätzen Sie die Mietentwicklung in den kommenden Jahren ein? Sind im Schnitt 30 Euro pro Quadratmeter in Ballungsräumen zu erwarten, wie eine kürzlich veröffentlichte Prognose einer Immobilienberatungsgesellschaft besagt?

Das wäre wirklich ein Horrorszenario, das wir uns gar nicht ausmalen möchten, denn es hätte Zustände wie in Paris und London zur Folge. Vor allem Durchschnittsverdienende würden noch stärker als bisher aus den Innenstädten oder generell aus den Städten verdrängt.

Nur, wie realistisch ist dieses Szenario?

Dass solche schwindelerregenden Preise wirklich Durchschnittsmieten widerspiegeln könnten, glauben wir eher nicht. Aber als Ausreißermieten kennen wir solche Mietpreise längst, und zwar bei zwielichtigen Kurzzeit- und Möblierungsmietverhältnissen. Die Mieterbewegung und die Mietervereine sind eine politische Kraft, die dies hoffentlich verhindert.

Was treibt die Preise im Wohnungsmietmarkt an?

Ganz klar, die Spielräume für Mieterhöhungen sind in angespannten Märkten viel zu groß, sowohl im Bestand als auch bei der Wiedervermietung. Es heißt immer, Deutschland halte mit dem Mietspiegel ein mietdämpfendes Instrument an der Hand, doch das stimmt nicht. Mietspiegel sind längst Mieterhöhungsspiegel!

Was tun?

Wir brauchen dringend eine Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch, die es Bundesländern und Kommunen ermöglicht, in Gebieten mit besonders angespannten Mietwohnungsmärkten einen strengen Mietpreisdeckel zu erlassen. Angefangen bei einer Kappungsgrenze von drei oder sechs Prozent Mieterhöhungsspielraum in drei Jahren bis hin zu einem temporären Mietenstopp in extrem angespannten Märkten in Großstädten. Zudem muss die Mietpreisbremse nachgeschärft werden: Die Ausnahmen wie der leidige Tatbestand einer »vorausgegangenen umfangreichen Modernisierung« sind schwammig und führen zur Umgehung der Mietpreisbremse, ebenso die ungeregelte Frage eines mietpreistreibenden Möblierungszuschlags. Zudem sollte ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse auch bußgeldbewehrt werden. Das hätte eine abschreckende Wirkung. Auch der Modernisierungszuschlag ist auf die gesamte Dauer des Mietverhältnisses mit acht Prozent immer noch viel zu hoch. Maximal die Hälfte wäre vertretbar, wobei der Zuschlag beendet sein muss, wenn die Maßnahmen sich amortisiert haben. Und die Zunahme der Indexmietverträge ist sehr bedenklich. Diese müssten mit einer Obergrenze reglementiert oder besser verboten werden.

Ist die vom Berliner Senat beabsichtigte Ausweitung des Fördersystems mit Wohnberechtigungsscheinen, WBS, auf Personen mit mittlerem Einkommen hilfreich, um den sozialen Wohnungsbau anzukurbeln?

Nein, eine Ausweitung ist angesichts der katastrophalen Versorgung mit Sozialwohnungen nicht nachvollziehbar. Nach dem Gießkannenprinzip wird das gesamte Beet gegossen, obwohl, um im Bild zu bleiben, nicht alle Pflanzen gleich viel Wasser benötigen und nicht endlos viel Wasser da ist. Sprich: Da der Verlust leistbaren, geförderten Wohnraums in erster Linie die Menschen mit dem geringsten Einkommen vor unüberwindbare Schwierigkeiten stellt, müssen die Mittel gezielt für Fördermieten von sieben Euro fließen, also den unteren Einkommensgruppen zugutekommen. Wenn die Bedarfsgruppen ausgeweitet werden, aber das Angebot gleichzeitig nicht entsprechend erhöht wird, geht das zu Lasten der unteren Einkommensgruppen. Hier ist der Bedarf am größten, denn knapp mehr als die Hälfte der Berliner Haushalte haben Anspruch auf einen WBS. Zudem erwarten wir, dass sich die ohnehin langen Wartezeiten auf einen WBS verlängern, da die Wohnungsämter mit der WBS-Ausstellung für weitere Einkommensgruppen zusätzlich belastet werden.

Aber werden künftig in Berlin mehr öffentlich finanzierte Wohnungen entstehen?

Am bescheidenen Senatsziel von bis zu 5.000 neuen Sozialwohnungen im Jahr wird sich nichts ändern. Außerdem bezweifeln wir die Anreizwirkung für private Investoren. Es wird nicht mehr gebaut, wenn nach dem neuen Fördermodell künftig 11,50 Euro je Quadratmeter möglich sind, denn der Bestand sinkt seit Jahren trotz höherer Fördermittel. Private Investoren sollten auch nur dann gefördert werden, wenn sie sich auf das Segment mit dem größten Bedarf konzentrieren und zu einer langfristigen Bindung von weit mehr als 30 Jahren bereit sind.