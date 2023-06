Kaum erforschte Verbrechen

commons.wikimedia.org/wiki/File:Institut_für_Sexualwissenschaft_-_Bibliothek_1933.jpg/gemeinfrei Ein Student und ein junger SA-Mann durchwühlen aus der Bibliothek von Magnus Hirschfeld geplünderte Schriften (Berlin, 6.5.1933)

Weltweit werden rechte Kulturkämpfer nicht müde, sich an »Gendersternchen« oder »Wokeismus« als Zeichen des angeblichen Untergangs der Zivilisation abzuarbeiten. Weltweit werden queere Menschen diffamiert, angegriffen, staatlich verfolgt und ermordet. Aber auch Linke, die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI) einsetzen, werden Ziel von Anfeindungen – mitunter durch andere Linke. So wird unterstellt, wichtige Fragen der Arbeiterklasse aus dem Blick zu verlieren. Doch Antifaschistinnen und Antifaschisten sollten wissen, was die LSBTI-Community bereits in der Vergangenheit erlitten hat. Wurden doch die Verbrechen der Nazidiktatur an queeren Menschen bislang eher unzureichend erforscht.

»Wenn ich auf die Forschungen der letzten Dekaden zurückblicke, handelt es sich fast durchweg um notorisch unterfinanzierte Projekte«, berichtete Rainer Herrn, Forscher am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin der Berliner Charité und der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, in einer Anhörung des Rechtsausschusses des Bundestages. Diese fand auf Antrag der Linke-Fraktion am 22. Mai statt. Projekte seien »meist von jungen Forscher_innen als Magister- oder Doktorarbeiten« oder von unbezahlten »Hobbyforscher_innen« quasi ehrenamtlich und selbstausbeuterisch vorgelegt worden, führte Herrn aus. Eine feste Finanzierung oder »Verankerung queerer Geschichtsforschung im akademischen Betrieb«, wie beispielsweise bei der Antisemitismusforschung, gebe es bislang nicht.

Der Forscher erinnerte daran, dass die Nazis das damals »weltweit einzigartige Institut für Sexualwissenschaft« vor 90 Jahren zerstört hatten. Dies war parallel zu den berüchtigten Bücherverbrennungen geschehen. Das Institut »sollte praktisch wie symbolisch als Repräsentanz des liberalen Weimarer Geistes ausgelöscht werden«. In der Einrichtung hatten Homo-, Bi-, Intersexuelle und trans Personen einen Zufluchtsort sowie eine Behandlungs- und Beratungsstelle – »vor allem aber eine für ihre sexuellen Bürgerrechte kämpfende Einrichtung« gefunden, erläuterte Herrn.

Der Bundestag hatte im Januar dieses Jahres erstmals überhaupt der queeren Opfer der Naziherrschaft gedacht. 50.000 Menschen waren damals wegen ihrer sexuellen Orientierung verurteilt worden, bis zu 15.000 von ihnen wurden eingesperrt und die Hälfte davon ermordet. Nach der Befreiung vom Faschismus erwartete die Betroffenen weitere Kriminalisierung. Der Paragraph 175, der »widernatürliche Unzucht« zwischen Männern bestrafte, wurde erst 1994 in der Bundesrepublik abgeschafft. Die DDR hatte dies 1968 bereits getan. Entschädigungen waren auf beiden Seiten der Mauer selten geleistet worden, bis 1990 lediglich an 50 Menschen.

Für homosexuelle Frauen hatte es keinen eigenen Straftatbestand gegeben, erklärte die Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück, Andrea Genest, in der Ausschussanhörung. Aber allein die amtliche Einstufung als »degeneriert«, »im Verhalten staatsabträglich«, gegen das »gesunde Volksempfinden« handelnd oder »dringend verdächtig, sich zum Nachteil des Deutschen Reiches zu betätigen« konnte bereits zur Verhaftung führen – »und hatte dies auch«. Die Experimente, die an homosexuellen Männern in den Konzentrationslagern der Nazis durchgeführt worden waren, seien bisher nie wissenschaftlich aufgearbeitet worden. Ebensowenig die »Haftbedingungen von trans Personen oder lesbischen Frauen in den Strafgefängnissen und Konzentrationslagern«. Genest erklärte auch, dass es an »elementarer Forschung« fehlte. Der Grund: Es sei bisher nur als »Randthema« behandelt worden.

Bis heute werden queere Menschen politisch instrumentalisiert. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), hatte anlässlich des Gedenkens an die queeren Opfer der Nazis mit dem Finger auf Russland gezeigt. Die dortige Unterdrückung gehe »so weit, dass das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, ›liberale Werte‹ und ›schwule Paraden‹ als Hauptgrund für Russlands Angriffskrieg anführt«. Mit ihrem Vorwurf hatte Roth allerdings queere Menschen ihrerseits instrumentalisiert.

Ohne die Proteste und das Engagement von zivilgesellschaftlichen Gruppen hätten »weder das Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Tiergarten noch ein offizielles Gedenken an die in Ravensbrück inhaftierten, gequälten und ermordeten Lesben« gegeben. Daran erinnerte die Vorsitzende des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland, Henny Engels, während der Ausschusssitzung Ende Mai.