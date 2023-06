»Ich habe wirklich sehr viel Glück gehabt«

Chris Stephens/Magnolia Pictures »Ich will nicht das Klischee darstellen« – Udo Kier souverän in »Swan Song«

Udo Kier (79) ist der sterbende Schwan der Filmgeschichte. Immer wieder entschwinden seine Figuren dem Leben – auf die sanfte oder die grausame Art und Weise. Der deutsche Filmemacher Jan Soldat montierte unlängst einen spektakulären Kurzfilm aus Udo Kiers sämtlichen Todesszenen, der »Staging Death« heißt und aktuell auf internationalen Filmfestivals gezeigt wird. Selbstredend stirbt Udo Kier auch in einer seiner seltenen Hauptrollen, dem 2021 veröffentlichten, international hochgelobten und nun auch in Deutschland auf DVD und als Stream verfügbaren »Swan Song« des Regisseurs Todd Stephens. Kier verkörpert einen schwulen ehemaligen Starfriseur, der im Altersheim dahindarbt: Pat Pisenbargers letzte Freude ist das heimliche Rauchen. Einsam faltet er Servietten, lebt von den Erinnerungen an die glamouröse Karriere und den an AIDS verstorbenen geliebten Partner. Als seine verhasste ehemalige Stammkundin stirbt, bekommt er Nachricht vom Notar: Zur letzten Ruhe soll er sie noch einmal frisieren. 25.000 US-Dollar stehen dafür in Aussicht und ein letzter Ausbruch aus dem traurigen Dasein – doch die Welt um Pat hat sich verändert. (jW)

Ich musste bei der Figur des Pat an Ihren ehemaligen Kollegen Helmut Berger denken, der nach einem glamourösen Leben zwischenzeitlich im Sozialbau und mittlerweile im Altersheim wohnt (das Interview wurde zwei Tage vor Bergers Tod am 18.5.2023 geführt, jW). Sie hingegen haben im Alter noch eine großartige, aktive Karriere. Hatten Sie jemals Angst vor dem Schicksal der Erfolglosigkeit am Lebensabend?

Nein, niemals. Ich habe mit Helmut Berger zwei Filme gedreht (tatsächlich sind es drei: »Das fünfte Gebot«, Duccio Tessari, Italien/BRD 1978; Christoph Schlingensiefs »Die 120 Tage von Bottrop«, 1997; »Unter den Palmen«, Miriam Kruishoop, Niederlande/BRD 1999, jW). Ich traf ihn zum ersten Mal in London, da war ich 18 Jahre alt. Abends war ich in einem Nachtklub, und dann kam der Kellner zu mir und sagte: »Herr Visconti möchte Sie zu einem Glas Champagner einladen.« Ich hatte den Namen Visconti nie gehört, ich wollte ja nicht Schauspieler werden, sondern Englisch lernen. Ich meinte also zum Kellner: »Sagen Sie dem Mann doch, er soll selber kommen und mich fragen!« Schließlich kam er auch rüber, und ich folgte ihm zum Tisch, wo der Tänzer Rudolf Nurejew, der gerade aus Russland geflüchtet war, und ein junger gutaussehender Mann saßen. Das war also Helmut Berger. So lernten wir uns kurz kennen und arbeiteten später zweimal miteinander. Und das tut mir wirklich herzlich leid, dass der Helmut Berger da im Sozialbau lebt. Muss ich mich mal nach ihm erkundigen. Weil, ich meine, der war hervorragend in »Die Verdammten« und »Ludwig II.« – wirklich ein hervorragender Schauspieler. Na ja, so ist das leider. Aber das wird mir nicht passieren, nie passieren können. Ich habe wunderschöne Grundstücke und bin gut abgesichert. In Amerika bekommt man ja, im Gegensatz zu Deutschland, auch eine hohe Rente von der Gewerkschaft.

War das Alter niemals ein Thema für Sie?

Ich war ja eben gerade auf dem Cover der GQ in Deutschland, da gibt es ein großes Interview mit mir mit der Überschrift »I’m a lucky man!«. Ich habe wirklich sehr viel Glück gehabt. Ich war ja nie auf einer Schauspielschule und wurde aber, bevor ich nach Amerika ging, Professor in Braunschweig, wo ich Theorie zur Schauspielkunst unterrichtete. Meinen Studenten habe ich immer gesagt: »Talent ist etwas, was man nicht lernen kann.« Das hat man einfach – aber dann käme noch die Frage, was Talent eigentlich ist. Ich war immer sehr fotogen, wurde auf der Straße angesprochen, habe einen kurzen Film gemacht und sofort einen Vertrag mit der größten Agentur der Welt bekommen. Nun ja, I’m a lucky man, das ist die Wahrheit.

»Swan Song« erinnert mit seinem Low-Budget-Ansatz durchaus an die amerikanische Version eines Rosa-von-Praunheim-Films. Inwiefern hat Sie das beschäftigt, einen explizit schwulen Undergroundfilm zu machen?

Also bitte, wie sich das schon anhört, ein »alter Schwuler« … Der Grund unseres Treffens, also des Regisseurs Todd Stephens und mir, war, dass mir die Rolle einfach gefiel. Aber ich sagte ihm gleich vorneweg, ich will nicht das Klischee darstellen – so dämlich mit den Händen in der Luft rumwirbeln und »wahwahwah!«. Ich sagte ihm: »Wenn du das so willst, wie in deinen anderen Filmen, dann vergiss es! Dann wünsche ich dir viel Glück mit deinem Film!« Aber er hat es voll und ganz akzeptiert – und das, was man auf der Leinwand sieht, ist das, was ich ihm angeboten habe. Für mich war in diesem Film das Zurückgehen in die Vergangenheit und Sehen, dass sich alles verändert hat, das Interessante. In meinem Privatleben gab es früher ja auch keine Faxmaschinen oder Handys. Als ich Gus Van Sant kennengelernt habe und er mir angeboten hat, neben River Phoenix und Keanu Reeves eine der Hauptrollen in »My Own Private ­Idaho« zu spielen, da haben wir uns erst mal Briefe geschrieben, mit dem … wie heißt das noch mit dem Tintenfass … ach ja: Füllfederhalter. Whatever.