Warnung vor »sanftem Putsch« in Kolumbien

Sebastian Barros/NurPhoto/imago Oberster Ankläger: Der kolumbianische Generalstaatsanwalt Francisco Barbosa (Bogotá, 31.8.2022)

In einem offenen Brief wenden sich mehr als 350 ehemalige Staatsoberhäupter, Nobelpreisträger, Parteivorsitzende, Akademiker und Gewerkschaftsführer – unter anderem Jeremy Corbyn, Noam Chomsky und Jean Luc Mélenchon – gegen einen »sanften Putsch« in Kolumbien:

Seit der Wahl der ersten progressiven Regierung des Landes – unter der Führung von Präsident Gustavo Petro, Vizepräsidentin Francia Márquez und dem Historischen Pakt im Kongress – haben sich die traditionellen Kräfte Kolumbiens organisiert, um eine Ordnung wiederherzustellen, die von extremer Ungleichheit, Umweltzerstörung und staatlich geförderter Gewalt geprägt ist. Jetzt, weniger als ein Jahr nach dem Amtsantritt der Petro-Regierung, setzen sie die geballte institutionelle Macht der Regulierungsbehörden, der Medienkonglomerate und der Justiz des Landes ein, um Reformen zu stoppen, ihre Unterstützenden einzuschüchtern, ihre Führung zu stürzen und ihr Image auf der internationalen Bühne zu diffamieren.

Margarita Cabello und Francisco Barbosa nehmen von den Büros des Generalinspekteurs und des Generalstaatsanwalts aus aktiv Mitglieder des Historischen Pakts ins Visier und führen Ermittlungen durch, die zur Suspendierung, Entlassung und Disqualifizierung von Kongressmitgliedern (…) und sogar des Präsidenten selbst führen können. Im Fall von Senator Wilson Arias zum Beispiel hat Cabello – ein enger Verbündeter des ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe, der unter der vorherigen Regierung von Iván Duque als Justizminister diente – eine Klage auf Suspendierung vom Senat eingereicht, weil er sich während der nationalen Proteste 2021 gegen Polizeigewalt ausgesprochen hatte: ein eklatanter Verstoß gegen den Präzedenzfall des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der es Verwaltungsorganen wie dem Büro des Generalinspektors verbietet, gewählte Abgeordnete aus dem Amt zu entfernen.

In der Zwischenzeit haben ehemalige Generäle, Obersten und Mitglieder des kolumbianischen Militärs nicht nur ihre Opposition gegen Präsident Gustavo Petro verkündet, sondern sind sogar vor dem Kongress aufmarschiert, um zu einem Putsch gegen seine Regierung aufzurufen. Das Ziel dieser Kampagne ist klar: die Interessen der traditionellen Mächte Kolumbiens vor populären Reformen zu schützen (…). Wir, die Unterzeichnenden, rufen die Freunde des kolumbianischen Volkes und alle Verbündeten der Demokratie auf, sich gegen diese heimtückischen Taktiken zu wehren und den Vormarsch eines sanften Putsches in Kolumbien zu verhindern.

Sanitäterinnen und Sanitäter übten am Dienstag deutliche Kritik am polizeilichen Großeinsatz in Leipzig am Wochenende und erklärten in einer Mitteilung:

Die Demosanitäter*innen der Demonstration für das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit am Samstag, dem 3.6.2023, kritisieren das Vorgehen der Polizei scharf. In der Karl-Liebknecht-Straße wurden ab 18.30 Uhr ca. 1.000 Personen der Demonstration für bis zu elf Stunden gekesselt. (…)

Die Wasserversorgung der festgesetzten Menschen wurde über einige Stunden gestört und wurde anschließend durch Demosanitäter*innen organisiert. Die Versorgung mit Nahrung war über den gesamten Zeitraum unzureichend und wurde nur dank Spenden von Bürger*innen überhaupt ermöglicht. Sanitäre Anlagen wurden gar nicht zur Verfügung gestellt. (…) Rettungssanitäterin Iza Hofmann sagt hierzu: »Die gesamte Situation war prekär. Dieser Einsatz war nicht mit der Menschenwürde vereinbar. Die UN-Menschenrechtskonvention gilt für alle.« (…)