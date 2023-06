Oliver Berg/dpa Der Gang in den DB-Triebwagen nur noch für »Fair Train«-Leiharbeiter? (Köln, 25.8.2021)

Was für ein Bohei, tagelang. Dann die »Enthüllung«: Die GDL, die Belegschaftsvertretung der Lokführer, macht jetzt auf Arbeiterverleiher. Oder in vornehm: auf Personaldienstleister. »Fair Train« (erinnert phonetisch an »Faire Trade«) heißt die Genossenschaft. Der Lagerwechsel dabei ist klar: Gewerkschaft gründet Leiharbeiterbude. Und feierte sich dafür auf der Pressekonferenz am Montag nachmittag in einer Absteige für Reiche. Auch das: sicher im Stil.

Die Ziele mögen hehr sein. Für disponible Leihkräfte soll ein »guter GDL-Tarifvertrag« gelten, heißt es. Die Genossenschaft wolle damit den Beweis antreten, »dass marktwirtschaftliches Handeln und sozialverträgliche Arbeitsbedingungen« zusammengehen können, so Mario Reiß keck im Vorwort der »Fair Train«-Satzung. Deren Aufsichtsratsboss erwartet davon eine »marktprägende Vorbildfunktion«. Der heitere Geistesblitz: Ein ehrbarer Kapitalismus für die Schiene ist möglich. Fürwahr, eine Kopfgeburt.

GDL-Chef Claus Weselsky hat nur einen Gegner im Visier: die DB AG. Dem Bahn-Konzern sollen die Lokführer abgeworben werden. Auf der PK sprach er gar von »Krieg«. Verschont hingegen werden die sogenannten privaten Wettbewerbsbahnen, ausdrücklich. Diese seien nämlich »arbeitnehmerfreundlich«. Meist jedenfalls. Probe aufs Exempel: »Fair Train/Trade« klaut der DB das Personal im Führerhaus, und will es directamente an den verhassten »roten Riesen« ausleihen. Klingt nach wildem Mix aus Hütchen- und Pyramidenspiel.

Einige Branchenkenner spekulieren: Die GDL will ein eigenes Bahnunternehmen; nur, dafür reichen die Ressourcen nicht. Die Leihbude gewissermaßen als unternehmerisches Surrogat. Und auch die scheint windschief, finanziell allemal. Der im Netz zirkulierende Bericht des Prüfungsverbands der kleinen und mittelständischen Genossenschaften legt es offen: Im laufenden Jahr erwarten die »Fair Train«-Konstrukteure nix, null Umsatzerlöse, dafür aber Kosten für Personalaufwand von mehr als 260.000 Euro. Für die beiden Vorstandschefs etwa? Einer heißt Peter Bosse, vormals Prokurist bei der Privatbahn Abellio. Die ist übrigens insolvent.

Bleibt noch zu fragen: Wie unabhängig sind Genossenschaft und Gewerkschaft? Absolut, behauptet »Fair Train«-Mitgründer Weselsky. Zumal die GDL gegenüber der Verleiherklitsche als »Arbeitgeber« und Tarifpartner auftreten wird. Nur, die personelle Verquickung ist evident, Weselsky betonte selbst auf der PK, das Treiben der Genossen »mit Argusaugen« beobachten zu wollen. Soll er machen, dann wird er sehen, wie sein Firmenkonstrukt im ersten Streckenabschnitt entgleist. Mit viel Bohei?