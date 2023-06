Verhagelter Neustart

Alex Halada/imago Doch noch neuer Parteichef geworden: Der SPÖ-Linke Andreas Babler (Wien, 5.6.2023)

Im dritten Anlauf hat das Zählen der österreichischen Sozialdemokraten dann funktioniert. Am Dienstag traf sich die SPÖ-Wahlkommission, um noch einmal auszuzählen, und bestätigte den Parteilinken Andreas Babler als neuen SPÖ-Vorsitzenden.

Auf Wunsch Bablers war ein Notar hinzugezogen worden. Um zehn Uhr traf sich die Wahlkommission dann in der SPÖ-Zentrale in der Wiener Löwelstraße. Eine Stunde später verließ die Abgeordnete und bisherige Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa, das Bürogebäude durch den Hinterausgang. Sie hatte am Vortag auf das falsche Wahlergebnis aufmerksam gemacht. Ihre politische Zukunft ist wie die ihres Lebensgefährten, des steirischen Abgeordneten und engen Hans-Peter-Doskozil-Vertrauten Max Lercher, ungewiss.

Auf Grubesa folgte die Gewerkschafterin Klaudia Frieben als Vorsitzende der Wahlkommission. Frieben verkündete dann das nun notariell beglaubigte Ergebnis: Von den 602 Delegiertenstimmen fielen 317 auf Babler, 280 auf den burgenländischen Landeshauptmann Doskozil, und fünf Stimmen waren ungültig. Mit 52,66 zu 46,51 Prozent wurde Babler zum neuen SPÖ-Chef bestimmt. Frieben versuchte auch, den Fehler vom Parteitag am Sonnabend zu erklären: Nach der händischen Auszählung von elf Wahlurnen soll das Ergebnis von einem hauptamtlichen SPÖ-Mitglied falsch in eine Excel-Tabelle eingegeben worden sein, so dass zunächst der Parteirechte Doskozil als Sieger ausgelobt worden war.

Den ganzen Tag zeigten sich SPÖ-Delegierte verzweifelt. Die wenigen, die sich vor die Medien trauten, wie die Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, entschuldigten sich bei den Parteimitgliedern. Am deutlichsten wurde der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser: »Es bleibt ein saublödes Bild«, sagte er im »Morgenjournal« des Radiosenders Ö1.

Kurz nach Bekanntgabe des endgültigen Ergebnisses trat Babler vor die Medien. Er bedankte sich bei Doskozil für sein »konstruktives Verhalten« am Vortag und kritisierte den Parteiapparat: »Wir müssen alle Bereiche der SPÖ mit Demokratie durchfluten, und die Mitglieder müssen in Zukunft den Parteivorsitz direkt wählen«, versprach er. Seine Rede auf der Pressekonferenz war von Beginn an kämpferisch: »Ich habe als Vorsitzender kandidiert, um unserer Partei Einigkeit, Stolz und Würde zurückzugeben.« Als erstes Thema sprach er die am Vormittag bekanntgewordenen Kündigungen bei der Möbelkette Kika/Leiner an: »Kika- und Leiner-Mitarbeiter, die nach dem Verkauf von (Sebastian-)Kurz-Freund (René) Benko gekündigt wurden, sind keine Bittsteller. Profite des Unternehmens wurden gesichert, und die Menschen haben nun schlaflose Nächte.« Seine zukünftigen Schwerpunkte: Teuerung, Kinderarmut, Frauengleichstellung und Arbeitszeitverkürzung. So möchte er ein »aktives Gegenmodell« aufbauen: »Es sind nicht die Menschen das Problem, sondern die Bedingungen, unter denen Menschen leben müssen.«

Babler wird noch vor dem Sommer eine Tour durch ganz Österreich starten, um bis in den Herbst jeden einzelnen Bezirk der Alpenrepublik zu besuchen: »Wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen und ein starkes Team aufstellen.« Im Herbst soll dann der nächste ordentliche Parteitag vorgezogen werden, um »Personalentscheidungen zu treffen«. Er versprach: »Das Comeback der Sozialdemokratie beginnt heute.« Denn derzeit sei »das Feuer der Partei nur noch ein kleines Licht in der Löwelstraße«.

Der neue SPÖ-Vorsitzende ist der Bürgermeister der niederösterreichischen Stadt Traiskirchen. Er war der Kandidat der Parteilinken und wurde von der Parteijugend, den Gewerkschaften, Frauenorganisationen und den Landesverbänden Wien und Vorarlberg unterstützt.