Maulkorb für Khan

Akhtar Soomro/REUTERS Nach wie vor der beliebteste Politiker Pakistans: Expremier Imran Khan (M.) bei Anhörung in Islamabad (12.5.2023)

Sind die immer tiefer klaffenden Gräben zwischen den beiden großen politischen Lagern überhaupt noch zu überwinden? Diese Frage wird von Kolumnisten in Pakistan derzeit viel diskutiert. Die ohnehin stetig zugespitzte Lage eskalierte endgültig, als der frühere Premierminister Imran Khan am 9. Mai bei einem Gerichtstermin festgenommen wurde. Die Folge waren anhaltende gewaltsame Massenproteste seiner Anhänger und weitere Repressionen seitens der Staatsmacht. Khan, per Misstrauensvotum im April 2022 abgesetzt und im November bei einem Attentat verletzt, warf Armeechef General Asim Munir vor, die treibende Kraft hinter seiner Verhaftung gewesen zu sein, die der Islamabad High Court am 12. Mai vorläufig aussetzte.

»Ich habe kein Problem mit ihm, aber er scheint ein Problem mit mir zu haben, von dem ich nichts weiß», äußerte sich Khan am 21. Mai in einem Interview mit dem katarischen Sender Al-Dschasira. Während dies offenbar noch versöhnlich klingen sollte, legte er am Sonntag gegenüber Reuters nach: »Es ist das Establishment«, wurde er dort zitiert. In einem Nachsatz stellte er klar, dass er die oberste militärische Führung meine. Diese sei gewillt, seine Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) zu zerstören und ihn selbst dauerhaft ins Gefängnis zu werfen. Auch Meldungen von einem drohenden Verbot der PTI kursieren bereits. Zudem sprach Khan nach seiner Verhaftung davon, dass die Regierung vorhabe, ihn zu ermorden, um ihn als Konkurrenten auszuschalten.

Dass der Expremier zuletzt nur noch in ausländischen Medien zu Wort kam, hat einen Grund: Berichten zufolge, die unter anderem von der indischen Tageszeitung Hindustan Times und der Webseite The Intercept veröffentlicht wurden, soll die Militärführung vorige Woche die Spitzen der einheimischen Medien dazu verdonnert haben, dem Expremier keinerlei Podium mehr zu bieten und ihn im Fernsehen nicht mehr zu zeigen. Tatsächlich ist auffällig, dass Khan seither faktisch nicht mehr medial in Erscheinung tritt, obwohl es vorher nahezu täglich Meldungen über ihn gab. Besorgt zeigt sich auch die International Federation of Journalists (IFJ), die am Sonntag die Regierung aufforderte, freie Berichterstattung zu garantieren und Übergriffe auf Journalisten zu unterbinden.

Der Appell kommt nicht grundlos: Sechs Tage lang war Sami Abraham, Frontmann des Fernsehsenders Bol TV, »verschwunden«, bevor ihn seine Entführer am 30. Mai freiließen. Vier Fahrzeuge hatten ihn auf dem Heimweg gestoppt. 15 Unbekannte mit Pistolen wiederum sollen es gewesen sein, die vorigen Donnerstag spätabends den oppositionellen Anwalt Jibran Nasir aus seinem Auto holten und mitnahmen – er war immerhin 24 Stunden später wieder frei. Noch immer verschwunden ist dagegen der Journalist und Youtuber Imran Riaz Khan – nun seit fast einem Monat.

Pikant an den Entwicklungen seit Frühjahr 2022 ist: Khan, Wahlsieger von 2018, galt lange eher als Liebling des Militärs. War es doch der frühere Kricketstar, der mit seiner PTI eine Alternative zu den allseits als korrupt geltenden Altparteien Pakistanische Muslimliga – Nawaz (PML-N) und Pakistanische Volkspartei (PPP) darstellte. Ende 2021 soll Khan dann bei seinen Gönnern aber wegen eines Streits um Neubesetzungen von Spitzenpositionen in Ungnade gefallen sein. Auffällig ist nun die neue Vertrautheit der aktuellen, von PML-N und PPP angeführten Koalition mit der militärischen Chefetage. So wurde am 25. Mai erstmals ein nationaler »Märtyrergedenktag« in Erinnerung an tote Soldaten gefeiert. Auch die Äußerung von Verteidigungsminister Khawaja Asif am Sonntag, Khan wegen der eskalierten Proteste vom 9. Mai nach den gesetzlichen Regeln des Army Acts womöglich vor ein Militärgericht stellen zu wollen, ist ein Indiz für diese Allianz.

Der Expremier war bisher Umfragen zufolge der mit Abstand populärste Politiker des Landes und hätte beste Chancen, die im Oktober bevorstehenden nächsten Wahlen zu gewinnen. Die an die 100 gegen ihn anhängigen Anklagen wegen Korruption und anderer Delikte bis hin zum Hochverrat gelten weithin als politisch motiviert. Doch viele Armeeangehörige, die vorher zu Khans Fans zählten, waren schockiert von Angriffen seiner Anhänger auch auf Einrichtungen des Militärs, wobei die PTI-Führung dafür »Provokateuren« die Schuld gab. Zudem sind von der Basis bis zur Parteispitze mehrere tausend PTI-Mitglieder in Haft genommen worden, andere haben – ob freiwillig oder unter Druck – entweder ihren kompletten Rückzug aus der Politik erklärt oder aber ihre Parteiämter niedergelegt. Darunter sind ranghohe Kader wie Usman Buzdar, ein ehemaliger Chefminister der Provinz Punjab, PTI-Generalsekretär Asad Umar, der auch das ökonomische Team Khans geleitet hatte, und Parteisprecher Fawad Chaudhry. Die Schlagkraft der PTI ist durch die Verhaftungen und Rücktritte deutlich geschwächt.