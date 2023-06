Land unter am Dnipro

Maxar Technologies/AP/dpa Der Kachowka-Staudamm am Dnipro wurde anscheinend mittig getroffen (5.6.2023)

Die Staumauer des Stausees von Kachowka im Süden der Ukraine ist in der Nacht zum Dienstag durch Explosionen zerstört worden. Als Folge läuft der oberhalb liegende See mit einem Fassungsvermögen von 18 Kubikkilometern Wasser aus. Unterhalb kam es in Siedlungen am Flussufer zu Überschwemmungen. Die Ukraine und Russland beschuldigten sich gegenseitig, den Damm zerstört zu haben. Die westliche »Wertegemeinschaft« ergriff sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls Partei für die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einem »Beispiel für die Grausamkeit der russischen Kriegführung«. Die Ukraine beantragte eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats und verlangte als Konsequenz, Russland aus dem Gremium auszuschließen. Von Estland bis Großbritannien sprachen Politiker von einem »Terrorakt« oder einem »Kriegsverbrechen«, für welches Russland zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow dagegen nannte den Vorfall einen »ukrainischen Sabotageakt«.

Die Schnelligkeit solcher entschiedenen Statements muss überraschen, denn der Hergang der Ereignisse ist einstweilen unklar und wird von beiden Seiten unterschiedlich dargestellt. Der Bürgermeister der russisch kontrollierten Stadt Nowaja Kachowka am linken Dniproufer, Wladimir Leontjew, sprach von ukrainischem Artilleriebeschuss gegen zwei Uhr nachts, der den über Wasser liegenden Teil der Staumauer auf einer Breite von elf der 28 Abschnitte zerstört habe. Dies würde bedeuten, dass der Abfluss früher als von ukrainischer Seite befürchtet zum Stillstand kommen könnte. Die ukrainische Wasserwirtschaftsbehörde dagegen erklärte, das Kraftwerk, das näher dem russisch kontrollierten Flussufer liegt, sei »von innen gesprengt« worden. Wie die Behörde an diese Informationen aus unmittelbarer Frontnähe gekommen sein will, wurde nicht mitgeteilt. Ebenso behaupteten ukrainische Umweltschützer, die Mauer sei »von Grund auf« zerstört worden, ohne Quellen für diese Erkenntnis zu nennen. Die auf Videos sichtbaren Zerstörungen an der Staumauer liegen ziemlich in der Mitte zwischen den beiden Ufern. Das ebenfalls am Stausee von Kachowka liegende Atomkraftwerk Saporischschja ist dagegen nach übereinstimmender Darstellung beider Seiten einstweilen nicht gefährdet, weil es eine eigene Wasserversorgung hat.

Nach Ansicht ukrainischer Experten werden die Folgen für die Region am Unterlauf des Dnipro im buchstäblichen Sinne umwälzend sein. Das gesamte Bewässerungssystem für die Landwirtschaft in den Bezirken Saporischschja und Cherson sei aus dem jetzt auslaufenden Stausee gespeist worden. Die auf dem Wasser des 1959 in Betrieb genommenen Stausees beruhende Urbarmachung weiter Steppengebiete in der Südukraine sei nun auf unabsehbare Zeit dahin, dem Süden des Landes drohe die Verwandlung in eine Wüste. Befürchtet wurde auch, freiwerdende Schadstoffe vom Grund des durch Anwohner und Industrie über Jahrzehnte als Mülldeponie genutzten Sees könnten sich über weite Flächen verteilen.