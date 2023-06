Nachschlag: Tabu im Tabu

David Ebener/dpa Eine spezialisierte Sexarbeiterin weiß, was ein Kunde mit Behinderung braucht

Sexualität und Lust werden bei Menschen mit Behinderung ausgeblendet. So erzählt es unter anderem Lisa, die Spasmen hat und aus Angst vor Anfeindungen in ihrem Heimatdorf nicht ihren richtigen Namen nennt, in der Sendung »Eine Stunde Liebe« von Deutschlandfunk Nova. Sie und andere berichten von den Anstrengungen, die es brauchte, bis sie im Rahmen einer »Sexualbegleitung« ihre Bedürfnisse stillen konnten. Auch Clemens konstatiert, in seiner Einrichtung werde das Thema totgeschwiegen. Geholfen wurde ihm und seinen Mitbewohnern nur von einem Psychologen, der eine passende Sexarbeiterin fand und bei der schwierigen Organisierung half – denn ein Netzwerk für Sexualbegleitung, auf das Interessierte zurückgreifen könnten, existiert nicht. Das Geld für die Dienstleistung muss vom (fremdverwalteten) Taschengeld beglichen werden. Nach einem Arbeitsunfall entschied das Sozialgericht Hannover immerhin, dass die Kosten für Sexualbegleitung von der Berufsgenossenschaft übernommen werden müssen. (si)