Jusos Leipzig: Sozialdemokraten kämpfen gegen staatliche Willkür

Yauhen Yerchak/ZUMA Wire/imago Polizei geht gegen antifaschistische Demonstranten vor (Leipzig, 3.6.2023)

Die Jusos Leipzig äußerten sich in der Nacht zum Montag unter der Überschrift »Sozialdemokrat*innen kämpfen gegen staatliche Willkür!« zum Vorgehen der Polizei gegen Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Antifa-Ost-Prozess:

Die Jusos Leipzig kritisieren das Vorgehen von Versammlungsbehörde und Polizei im gestrigen Demonstrationsgeschehen scharf. Von den Äußerungen der SPD-Fraktion im Leipziger Stadtrat und von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) distanzieren wir uns. Weder der OBM noch die Stadträt*innen von der SPD waren gestern anwesend.

Dazu erklärt Juso-Vorsitzender Mats Rudolph: »Das Vorgehen von Polizei und Versammlungsbehörde der Stadt Leipzig am Sonnabend hat uns erschüttert. Dem Aufzug die Demoroute zu verwehren, mit der Begründung, dass zu viele Teilnehmende vor Ort waren, ist inakzeptabel. Die Demoteilnehmenden waren friedlich. Zu Eskalationen kam es erst, nachdem die Route untersagt wurde. Die Aufgabe einer Versammlungsbehörde darf es nicht sein, öffentliche Kritik an einem umstrittenen Urteil zu unterbinden. Dies muss in einem Rechtsstaat zulässig sein.« (…)

Phelan Kokot, stellvertretender Vorsitzender der Jusos Leipzig, ergänzt: »Außerdem distanzieren wir uns entschieden von der Stellungnahme der SPD-Ratsfraktion. Über zehn Stunden standen Hunderte Menschen von der Polizei eingekesselt und gedemütigt. (…) Dem Ordnungsamt und der Polizei zu danken, ohne ein kritisches Wort zu dieser Willkür und Härte zu verlieren, ist auf dem Niveau der Konservativen. Wird von dieser Linie nicht abgerückt, wäre dies eine Absage an eine progressive Innenpolitik.« (…)

Der in Köln ansässige Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland Azadi informierte am Sonntag über die Auslieferung eines kurdischen Aktivisten nach Deutschland:

Nachdem das oberste Gericht Zyperns einer Auslieferung des kurdischen Aktivisten Kenan Ayas an Deutschland zugestimmt hatte, diese aus Gesundheitsgründen in der vergangenen Woche nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, wurde er nunmehr am 2. Juni an die deutsche Justiz überstellt. Am nächsten Tag erfolgte die Eröffnung des Haftbefehls vor dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe. Danach wurde der 49jährige in die JVA Hamburg-Holstenglacis verbracht. (…) Die bundesdeutschen Strafverfolgungsbehörden beschuldigen den Kurden der Mitgliedschaft in einer ihrer Meinung nach »terroristischen« Vereinigung im Ausland – gemeint ist die PKK –, weshalb er gemäß der Paragraphen 129a und 129b StGB angeklagt werden soll. Angeblich habe er zwischen 2018 und 2020 verschiedene »PKK-Gebiete« in Deutschland verantwortlich geleitet, darunter das Gebiet Hamburg.

Kenan Ayas war aufgrund eines Auslieferungsersuchens aus Deutschland am 15. März am Flughafen von Larnaka (Zypern) festgenommen worden, als er zu einem Familienbesuch nach Schweden reisen wollte. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Efstathios K. Efstathiou, hatte alle Rechtsmittel eingelegt, um eine Auslieferung des Kurden zu verhindern. Um sich hiergegen zu wehren, begann dieser Anfang Mai einen Hungerstreik und bezeichnete die beantragte Auslieferung als »Dienstleistung des deutschen Staates für das Erdogan-Regime«. (…) Er lebte seit 2013 als anerkannter politischer Flüchtling im griechischen Teil Zyperns. (…)