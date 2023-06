Annette Riedl/dpa Diesmal hob der Regierungsflieger ab: Annalena Baerbock und Hubertus Heil (SPD) auf der Gangway

Selbst das ZDF merkte am Montag zur Reise der deutschen Außenministerin und ihres Kollegen aus dem Sozialressort in drei lateinamerikanische Länder an: »Die Welt hat nicht auf uns gewartet.« Das Vertrauen in die Realitätstüchtigkeit deutscher Politik hat im Regierungsfunk gelitten. Das ZDF führt als Beispiel Brasilien an: Präsident Luiz Inácio Lula da Silva fordert den Westen auf, statt Krieg gegen Russland zu führen, endlich über Frieden zu reden, und verweigert Munitionslieferungen für die Ukraine. Verträge mit China über Wasserstoffproduktion sind längst fertig, »auf das groß angekündigte deutsch-brasilianische Wasserstoffprojekt warten die Beteiligten noch immer«.

Lulas Position ist repräsentativ für Staaten, in denen fast 80 Prozent der Weltbevölkerung leben. Sie treten den Angriffen des Westens auf Russland und China nicht nur mit anderen Ansichten entgegen, sie können sich die eigene Meinung oft erstmals seit Hunderten Jahren wirtschaftlich und finanziell leisten. Russland mag sich militärisch in vielem verkalkuliert haben, die Blindheit des Westens in bezug auf diese Realität ist atemberaubend und extrem gefährlich. Denn sie ist ein Anzeichen für möglicherweise epochale Veränderungen. Der Auftritt des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius am Wochenende in Singapur besagt aber, dass es im Schulterschluss mit den USA ignorant weitergehen soll. Wer wie Pistorius mehr deutsches Militär und Waffen entsenden will, aber zugleich die Anrainerstaaten des Indischen und Pazifischen Ozeans vor Russland und China als »revisionistischen Mächten« warnt, hat nichts mitbekommen. Die in Singapur versammelten Vertreter insbesondere Südostasiens machten deutlich, dass sie die Politik Chinas anders betrachten. Noch waren sie höflich.

Kolonialistisch getönter Starrsinn im Umgang mit dem »globalen Süden« bestimmt auch die Äußerungen Baerbocks und Heils, die in drei Ländern Südamerikas Pflegefachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen rekrutieren sollen. Das hat die erste Koalition aus SPD und Grünen vor 20 Jahren entscheidend ruiniert. Wo Gesundheit eine Frage der Rendite ist, wird Personal davongejagt oder verschlissen, sind Patienten lästige Profitminderer, hat Barbarei wieder einen Namen. Wenn Heil jetzt von einer »Win-win-Situation« für Brasilien und die Bundesrepublik bei der Abwerbung von Pflegekräften spricht, ist das nicht nur Schönfärberei, sondern imperialistische Demagogie. Noch während der Tour der beiden Minister tagen die EU-Innenminister am Donnerstag, um die »Festung Europa« abzuschotten: massenhafter Tod den »illegalen« und feinere Auswahl »nützlicher« Migranten. Im globalen Süden hat sich herumgesprochen, dass beides im Westen zusammengehört. Hierzulande wird jedoch das Problembewusstsein zur Migration weiterhin vernagelt. Reisende Kabinettsmitglieder hämmern mit.