Milizen mit Westwaffen

Belga/IMAGO Wohl nur ein Produzent von vielen, dessen Waffen in den Händen von irregulären Truppen landen (Liège)

Die mit Neonazis gespickten proukrainischen Milizen setzen bei ihren Überfällen auf russische Dörfer bei Belgorod neben gepanzerten Fahrzeugen aus NATO-Beständen auch das Sturmgewehr FN Scar aus der belgischen Waffenschmiede Fabrique Nationale Herstal ein. Das berichtete am Sonntag die Washington Post nach einer Analyse eines Videos und mehrerer Fotos, die am 22. Mai von den Milizen selbst ins Netz gestellt wurden. Premierminister Alexander De Croo sprach am Montag bei Radio 1 von einer »ernsten Angelegenheit«.

Belgien hatte die Gewehre seit März des vergangenen Jahres an die Ukraine geliefert. Sie sollten ausschließlich zur Verteidigung dienen. Um wie viele Gewehre es genau geht, will die Regierung in Brüssel nicht preisgeben, es soll sich um mehrere tausend handeln, berichtete allerdings die Tageszeitung De Standaard am Montag. »Die Ukraine darf diese Waffen nicht an unabhängige Gruppen weitergeben, die eine Agenda auf russischem Gebiet haben«, antwortete die belgische Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder auf Anfrage des Blatts. Die Regierung werde die Ukraine an diese Bedingungen erinnern und von Kiew genauere Informationen erfragen. Der belgische Geheimdienst untersuche den Vorfall, sagte Premierminister De Croo laut der Nachrichtenagentur Belga.

»Putin kann nun nachweisen, dass auf russischem Boden westliche Waffen gegen ihn eingesetzt werden. Er sagt seit einiger Zeit, dass er von der NATO angegriffen wird«, zeigt sich der ehemalige belgische Oberst Roger Housen am Montag gegenüber der flämischen Tageszeitung De Morgen ebenfalls besorgt. Auch er ist eindeutig sicher, dass es sich bei den Waffen auf den Bildern um das belgische Gewehr FN Scar handelt, und prophezeit, dass »die Kritik an der zwiespältigen Haltung der NATO, die bereits in Asien und Südamerika Widerhall findet«, noch zunehmen werde.

Der Direktor des Flämischen Friedensinstituts, Nils Duquet, befürchtet, dass in Zukunft noch mehr an Kiew gelieferte Waffen in unbefugte Hände fallen werden. »Die Ukraine strengt sich zwar an, das Risiko zu begrenzen, aber ganz ausschließen lässt sich das nie«, sagte er im Standaard. Bis heute würden Waffen aus den Kriegen in Jugoslawien in kriminellen Kreisen auftauchen. Diese Waffen seien später auch von der Terrororganisation Islamischer Staat benutzt worden, ergänzte Exoberst Housen in De Morgen, und seien auch bei Konflikten in Afrika aufgetaucht. »Sollte sich herausstellen, dass die Ukraine vorsätzlich gegen die Vereinbarungen mit dem Westen über Waffentransfers verstoßen hat, könnte das schwerwiegende Folgen für unsere weitere militärische Unterstützung des Landes haben«, so Duquet. Es müsse jetzt so schnell wie möglich ermittelt werden, wie die Sturmgewehre in die Hände der proukrainischen Milizen gelangt sind.

Die Milizionäre behaupten, sie hätten sie von getöteten russischen Soldaten erobert, die sie ihrerseits von gefallenen Ukrainern erbeutet hätten. Nachweisen lässt sich das nicht. Genausogut könnte es sein, dass die ukrainische Armee die Milizen unter der Hand mit NATO-Waffen ausstattet. Offiziell will Kiew aber nicht einmal vorab von den Angriffen im russischen Grenzgebiet gewusst haben. In jedem Fall kommen sie der Ukraine zupass, binden sie doch bei Belgorod russische Kräfte.

Neben den belgischen Sturmgewehren entdeckte die Washington Post auf den ihr vorliegenden Fotos auch tschechische Automatikwaffen vom Typ CZ Bren. Ferner vier gepanzerte Fahrzeuge. Drei wurden ursprünglich von den USA und eines von Polen an die Ukraine übergeben. Die Fahrzeuge wurden anscheinend später von der russischen Armee erbeutet, denn sie tauchten danach in einem Video auf, das die russische Nachrichtenagentur Iswestija veröffentlichte.

»Wir haben deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir den Einsatz von in den USA hergestellter Ausrüstung für Angriffe innerhalb Russlands (…) nicht unterstützen«, zitierte die Washington Post am Sonntag einen Sprecher des US-Außenministeriums. »Die gelieferten Waffen wurden stets an die offiziellen Behörden und die für sie zuständige reguläre Armee weitergegeben«, hieß es auch vom belgischen Verteidigungsministerium. Kiew reagierte offenbar genausowenig auf die Bitte der Zeitung um eine Stellungnahme wie Polen und Tschechien.