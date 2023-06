Berlin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert höhere Parkgebühren in Städten. Kommunen ließen parkende Autos zu »Billigpreisen« oder gar umsonst den öffentlichen Raum blockieren und bremsten damit die Mobilitätswende aus, kritisierte die DUH. Die Gebühr für einen Parkschein pro Stunde sollte mindestens so hoch sein wie die Kosten für einen Einzelfahrschein in Bus und Bahn. DUH-Vertreter hatte bereits gefordert, dass die Gebühren fürs Anwohnerparken steigen. (dpa/jW)