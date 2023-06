Munitionsproduktion: Keine Kapazitäten mehr

Berlin. Die Präsidentin des Bundeswehr-Beschaffungsamts will die Kapazitäten zur Produktion von Munition in Deutschland erhöhen. »Die Politik muss sich die Frage stellen, wie stark sie die Munitionsproduktion unterstützen will«, sagte Annette Lehnigk-Emden am Montag der Onlineausgabe der Zeit. Die Industrie sei »komplett ausgelastet, es gibt keine freien Produktionskapazitäten mehr«. Auf die Frage, ob der Staat selbst Munition produzieren sollte, sagte sie: »Ob ich bei einem Staatsunternehmen kaufe oder bei der Privatwirtschaft, ist mir persönlich egal. Das ist eine politische Frage.« (dpa/jW)