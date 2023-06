Unternehmen winkt neue Milliardenförderung

Berlin. Unternehmen aus besonders energiehungrigen Branchen können auf zusätzliche staatliche Förderung für die Umstellung auf klimafreundliche Produktionsmethoden hoffen. Noch in diesem Jahr könnten Unternehmen in einer Auktion Angebote zur Teilnahme an sogenannten Klimaschutzverträgen abgeben, sagte Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck am Montag in Berlin. Der Grünen-Politiker nannte die Pläne ein »industriepolitisches Ausrufezeichen«. Klimaschutzverträge sollen neuen und aus Sicht des Klimaschutzes wünschenswerten Technologien den nötigen Schub verleihen, damit sie sich am Markt durchsetzen, so Habeck. Dabei soll der Staat dem Unternehmen eine Ausgleichszahlung garantieren, die es für die höheren Kosten der klimafreundlichen Produktion entschädigt. Eingeplant ist zunächst ein mittlerer zweistelliger Milliardenbetrag. (dpa/jW)