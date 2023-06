Gespenster aus dem »roten Jahrzehnt«

Klaus Rose/imago Wo ist Ralle? Wimmelbild von einer KBW-Demonstration in Köln 1975

In dieser Woche wird in zwei Sendungen über zwei linke Organisationen berichtet, die vor einem halben Jahrhundert auf unterschiedliche Weise versucht haben, die Verhältnisse in der BRD respektive in den USA zum Tanzen zu bringen. 1973 wurde in Bremen der Kommunistische Bund Westdeutschlands (KBW) gegründet, die vielleicht einzige der sogenannten K-Gruppen, die eine gewisse Wirkmächtigkeit entwickelte, aber auch in beispielhafter Weise harten Maoismus mit disziplinierter Selbstzerfleischung zu verbinden wusste. Und eine Reihe von Ultrarealos in die Bundespolitik ausspuckte wie Reinhard Bütikofer, Winfried Kretschmann, Ralf Fücks und Ulla Schmidt. Ihre Geschichte wird im »Zeitfragen«-Feature »In fester Feindschaft vereint – 50 Jahre KBW« nachgezeichnet (Mi., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Das Verhältnis der oft akademisch verwurzelten KBW-Genossen zum Elend der Ausgebeuteten war eher theoretischer Natur, ganz anders als bei den Frauen und Männern, die seit 1966 als Black Panther Party die Ghettos verließen und die rassistischen Kommunistenfresser überall in den USA in Panik versetzten. Arndt Peltner hat am Ursprung der Bewegung im kalifornischen Oakland, wo die Black Panther auf neues Interesse stoßen, Spuren gesucht und gefunden: »Erinnerungen an einen Aufbruch« (Fr., 20 Uhr und So., 15 Uhr, SRF 2 Kultur).

Weitere Vorschläge für die Radiowoche: Das inzwischen sechste Hörspiel in deutscher Sprache nach der Tolstoi-Parabel »Wieviel Erde braucht der Mensch« hat Max Radestock mit Studierenden der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch inszeniert (DLF 2023, Di., 20.10 Uhr, DLF). Am Tag darauf gibt es »Mr. Arkadin« von Orson Welles, ein Krimi aus seiner legendären Hörspielreihe »The Adventures of Harry Lime« (BR/WDR 1996, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2). In der »Aula« auf SWR 2 wird der Buchautor Aeneas Rooch versuchen, uns »Die Entdeckung der Unendlichkeit« in der Mathematik zu erklären (Do., 8.30 Uhr). Bei der Recherche für das Feature »Der Schatz von Hintersee« über 80 Säcke mit Goldmünzen, die 1945 ein Bauer im Salzburger Land verbuddelt hat, stieß der Autor Johannes Gelich auf die Nazivergangenheit der eigenen Familie (Sa., 9.05 Uhr, Ö 1). An jedem zweiten Sonnabend im Monat tragen Dichter aus der Region in der »Lesestunde« auf Coloradio in Dresden aus ihren Werken vor, in dieser Woche liest der Poet und Kalligraf Silvio Colditz (Sa., 13 Uhr).

Zwei Hörstücke nach Texten von Franz Kafka bringt »SWR 2 Ohne Limit« am späten Samstag abend, »In der Strafkolonie« (SRF 1981) und »Beschreibung eines Kampfes« (SRF 2013, Sa., 23 Uhr). Ausgerechnet am frühen Sonntag morgen erläutert der Biologe und Philosoph Albrecht Vorster in einer Sendung über »Schlafforschung«, warum »guter Schlaf ein Jungbrunnen fürs Gehirn« ist (So., 8.30 Uhr, SWR 2). In Großbritannien soll das »Material« eines Samenspenders für 550 künstliche Befruchtungen verwendet worden sein, was bei herkömmlicher Herangehensweise sicherlich viel Mühe gemacht hätte, aber die Frage aufwirft, ob die »Kinderwunschbehandlung« nicht stärker reguliert werden sollte: »Plötzlich überall Halbgeschwister (1/2)« (So., 16.30 Uhr, DLF). Rückblende: In einer Kleinstadt im Norden der DDR verunglückt ein Polizist mit dem Motorrad, weil jemand ein Seil über die Straße gespannt hat. Was die Suche nach diesem Jemand unnötig verkompliziert, ist der Umstand, dass es mehr als einen Tatverdächtigen gibt im Hörspielklassiker »Am Schwarzen Mann« von Linda Teßmer (Rundfunk der DDR 1973, So., 18 Uhr, MDR Kultur).