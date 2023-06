Neu erschienen

Friedensforum

Das Schwerpunktthema im aktuellen Heft der Zeitschrift Friedensforum heißt »Psychologie und Frieden«. Nadine Knab diskutiert Herausforderungen der »Friedenspsychologie«. Gert Sommer beschäftigt sich mit Funktion und Abbau von »Feindbildern«. Ralf E. Streibl schreibt über »psychologische Kriegführung« und die »Wahrheit als erstes Opfer«. Bereits im Jahr 2000 seien in einem Strategiepapier der US-Streitkräfte »information operations« als »wesentlich für die Gewährleistung einer umfassenden Überlegenheit in Friedenszeiten wie auch in Krisen und Konflikten« beschrieben worden. Das Gebiet der Information sei »den klassischen Gefechtsfeldern See, Land, Luft und Weltraum« gleichgestellt worden. Im Internet sei es heute »vergleichsweise niederschwellig möglich«, »Desinformationen und Propaganda jeglicher Art« zu streuen. Martin Weißmann schreibt über »Dehumanisierung« als »notwendige Voraussetzung von Massakern in Kriegen und Genoziden«. Außerdem: Lühr Henken über die drohende Stationierung von US-Hyperschallraketen in Europa. (jW)

Friedensforum. Zeitschrift der Friedensbewegung, Jg. 36, Nr. 3/­ 2023, 55 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Netzwerk Friedens­kooperative, Mackestr. 30, 53111 Bonn, E-Mail: friekoop@­friedenskooperative.de

Rotfuchs

Das Juniheft der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« enthält zahlreiche Diskussionsbeiträge zum Ukraine-Krieg und zur Weltlage. Außerdem: Uli Jeschke über fünf globale Probleme der Menschheit (Teil 2), Dörte Hansen wirft der EU Doppelmoral in Sachen Bergkarabach vor, Uwe Behrens stellt China und Indien als »die künftigen Machtzentren Asiens« vor. Georges Hallermayer beleuchtet den »Konflikt im Sudan«, Kamal Salehezadeh die Lage im Iran. Lühr Henken befasst sich mit deutscher Aufrüstung und Militarisierung im Zeichen der »Zeitenwende«, Klaus-Dieter Fischer mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ulrich Guhl sieht den »Überlegenheitsdünkel des Westens« bröckeln. Michael Polster erinnert an die DDR-Dokumentation »Unternehmen Teutonenschwert« von 1958, Kurt Laser an die deutsche Filmpropaganda im Ausland 1918. Ralf Hohmann würdigt den Antifaschisten Artur Becker. (jW)

Rotfuchs, Heft 6/2023, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030 / 98 38 98 30, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net