Zerfall der Weltordnung

snapshot/imago Die imperialistische Ordnung stabilisieren: US-Panzer auf Patrouille in Nordsyrien

Die Politik der USA und ihrer Verbündeten ist darauf gerichtet, die »US-Leadership« im 21. Jahrhundert auf Biegen und Brechen zu verteidigen. Dass diese »Verteidigung der regelbasierten Ordnung« die Verteidigung der vom »Westen« diktierten Spielregeln und eine Absage an alle Bemühungen auch zur friedlichen Gestaltung einer multipolaren Weltordnung darstellen, wird im Editorial der neuen Ausgabe der Zeitschrift Z hervorgehoben. Und so nimmt dieses Heft die Hauptakteure in den globalen Kräfteverhältnissen, die ideologischen und aktuellen machtpolitischen Strategien in den Blick, die sich dem Aufstieg des globalen Südens und seiner Emanzipation von den kapitalistischen Zentren entgegenstemmen.

Im Heftschwerpunkt »Wessen Weltordnung?« widmen sich allein neun Beiträge diesem Themenfeld. Jörg Goldberg schaut auf die Weltordnung zwischen Globalisierung und Nationalstaaten und knüpft hier an klassische marxistische Instrumentarien an, um diese Fragestellung grundsätzlich zu beleuchten. Auf die Phase der Bipolarität in den internationalen Beziehungen in Ökonomie und Politik (1945–1990) folgte die Unipolarität (1991–2008), die nach der Weltwirtschaftskrise von der Multipolarität (seit 2009) abgelöst wurde. Eine vom Westen erstrebte Weltordnung hingegen würde, so Goldbergs Fazit, nicht die Rückkehr der Hegemonialität bedeuten, sondern den Zerfall jeder Ordnung.

Thomas Sablowski geht der Frage »Von der amerikanisch-chinesischen Rivalität zur Deglobalisierung?« nach und meint, dass die Globalisierung zumindest gebremst wurde, vor allem durch die Hinwendung zu binnenorientierten und/oder protektionistischen Politiken. Eine wachsende Loslösung vom »Hinterhof«-Status von den USA konstatiert Raina Zimmering am Beispiel Lateinamerikas. Weitere Beiträge von Jörg Kronauer, Peter Wahl, Ingar Solty, Klaus Dräger, John P. Neelsen und Hans-Heinrich Nolte ergeben eine profunde Gesamtschau dieses Prozesses.

Die »Klassenkämpfe in Europa« bilden den zweiten Schwerpunkt des Heftes. Fanny Zeise befasst sich mit der wachsenden Streikbereitschaft in Deutschland und untersucht neue Bündnisoptionen. Die Klassenkämpfe in Großbritannien und Frankreich sind das Thema zweier weiterer Beiträge.

Der Streikmonitor 2022 belegt ein Ansteigen der Aktivitäten in Arbeitskämpfen und prognostiziert für 2023 einen weiteren Aufschwung. Frank Deppe schreibt dazu, dass man hier auf den politischen Kern und die Spezifik der großen Streikbewegungen des Jahres 2023 stoße: »Sie werden durch die Inflation angetrieben, stellen aber auch gleichzeitig die Prioritäten des kapitalistischen Staates bei der Bewältigung der Krisen unserer Zeit in Frage: die Priorität der Rüstungsausgaben im Gefolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf der einen, das Ausbalancieren zwischen der Energiewende im Zeichen des Ausstiegs aus fossilen Energieträgern (›grüner Kapitalismus‹) und der notwendigen Ausdehnung staatlicher Finanzierung im Bereich der Reproduktion, der Gesundheit, der Infrastruktur und des Bildungswesens auf der anderen Seite.«