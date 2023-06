ZUMA Press/imago/Montage jW

»Faust auf den Tisch«

Zu jW vom 1.6.: »Recht auf Ausstand«

Orhan Akmans Artikel illustriert eindrucksvoll, dass das bürgerliche Streikrecht vorwiegend dem Schutz der Ausbeuter und nicht dem der Ausgebeuteten zu dienen hat. Der Ausgebeutete hat im Kern lediglich das Recht, nach entsprechenden Auflagen um einige Verbesserungen flehen zu dürfen. Das gilt als Recht und Gesetz. Gewerkschaften, einst gegründet, um dieses Recht und diese Gesetze zu verändern, kuschen längst brav. Gut dotierte Aufsichtsratsmandate sind längst viel wertvoller, als die lumpigen Groschen der Arbeitenden je sein können. Ab und zu wird trotzdem mal gestreikt. Ganz ordnungsgemäß und mit der Trillerpfeife im Mund. Mit der Faust auf den Tisch zu hauen ist ja streng verboten.

Joachim Seider, Berlin

Existenzgrundlage

Zu jW vom 25.5.: »Fürs Protokoll«

Ein möglicherweise unterschätzter Aspekt des LNG-Projektes sei hinzugefügt. Nach mehr als 30jähriger »Transformation« der Wirtschaft auf der Insel ist uns nur noch ein Wirtschaftszweig geblieben, der Tourismus. Zwar werden die Fischbrötchen mit »importiertem« Fisch belegt, aber immerhin kommen mehr als zwei Millionen Übernachtungen allein im Ostseebad Binz jährlich zusammen. Ein halbes Dutzend ICE-Direktverbindungen bringt uns die Urlauber auch auf ökologisch schonende Art und Weise hierher. Die dabei entstandenen Saisonarbeitsplätze können zwar nicht alle Rügener in Arbeit bringen, so dass unsere Kinder und Enkel oft in den urbanen Zentren arbeiten. Aber dies alles steht auf dem Spiel. Den Titel Ostseebad drohen wir zu verlieren, und wieder einmal sind wir allein. Die Landtags- und Bundestagsabgeordneten, die wir wählten, um unsere Interessen zu vertreten, ducken sich ab, nehmen Rücksicht auf ihre eigene politische Karriere. Man könnte auch sagen, sie verraten uns. Die meisten Bürgermeister haben allerdings nicht den Kontakt zu den hier vor Ort arbeitenden Menschen verloren und unterstützen uns in unserem Widerstand. Mut braucht das Land, nicht nur »Unwohlsein«. In so einer sehr wichtigen politischen Frage, wie man sich zum LNG-Projekt stellt, werden wir sehr aufmerksam schauen, wer wirklich unsere Interessen, die Interessen der Ruganer vertritt. Politisches Gedächtnis ist die größte Bedrohung der Herrschenden. LNG – leider nicht geil.

Mario Gräber, Ostseebad Binz

»Einfachheit und Funktion«

Zu jW vom 30.5.: »90 Milliarden bis 2027«

Mehr Geld für die Schiene – ja. Es sollte außerdem die Frage gestellt werden: Was genau heißt »sanierungsbedürftig«? Anstatt Geld, Material und Arbeitskraft auf Strecken einzusetzen, die altersbedingt mittelmäßige Mängel aufweisen und deshalb im Staat der Ordnung und Sauberkeit bereits als unvertretbarer Problemfall gelten, sollte das Streckennetz mit den verfügbaren Ressourcen deutlich und zügig erweitert werden. Freilich darf beispielsweise eine Eisenbahnbrücke nicht einstürzen, aber das ist kein Grund, sie bereits 30 Jahre vor Beginn eines wirklich kritischen Zustands zu sperren, den Betrieb stark einzuschränken und mit Maximalaufwand an die Erneuerung heranzugehen. Wir kommen auch deshalb nur noch mit unverhältnismäßigen Finanzmitteln und Zeitaufwand voran, weil immer größere formale Anforderungen immer weniger mit der Praxis zu tun haben. Hinzu kommt überkomplexe Technik mit mäßiger Lebensdauer und erhöhter Störanfälligkeit. Aber egal, Hauptsache, es verdient irgendwer daran, nicht wahr? Einfachheit und Funktion müssen endlich wieder im Vordergrund stehen! Digitalisierung kann dabei übrigens durchaus helfen, das schließt sich keineswegs aus. Hauptsache, die Bedarfsorientierung steht endlich wieder im Vordergrund.

Maximilian Blum, Berlin

»Der Schoß ist fruchtbar«

Zu jW vom 1.6.: »Knast für Antifaschismus«

Also laut den »offiziellen« Medien gibt es in Deutschland ja keine politische Strafverfolgung, es werden »nur« die kriminellen Taten verfolgt. Ha, ha, ha … Lina wird zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt, eben wegen diesem verschärften Paragraphen 129 StGB. Aber z. B. in Cottbus kommen rechtsextreme Schläger mit lächerlichen Strafen davon, wenn sie überhaupt belangt werden. Die dort herrschenden rechten Strukturen (und nicht nur in Cottbus, leider in großen Teilen Südbrandenburgs und in Sachsen, aber auch anderswo) werden eben nicht nach diesem Paragraphen behandelt. Die festen Strukturen der Faschisten in diesen Regionen werden als Sicherheitsdienste, Gaststätten usw. getarnt (siehe »Kontraste« in der ARD vom 25. Mai). Die Nazis haben über ihre Strukturen ganze Regionen fest im Griff. Und wer dagegen aufmuckt, läuft Gefahr, von diesen Truppen »gemaßregelt« zu werden. Der »Neukölln-Komplex«? Die Tat eines einzelnen? Noch mal ha, ha, ha …

Mittlerweile müsste so manchen kritischen Geschichtsinteressierten die Gänsehaut über den Rücken laufen. Heute sind es Sicherheitsdienste – vor 100 Jahren hieß die Truppe Sturmabteilung (SA). Die Uniformierung läuft heute über szenetypische Modelabel, damals in einheitlichem braunen Gewand. Brecht schrieb in »Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui«: »Ihr aber lernet, wie man sieht statt stiert / Und handelt, statt zu reden noch und noch / So was hätt’ einmal fast die Welt regiert! / Die Völker wurden seiner Herr, jedoch / Dass keiner uns zu früh da triumphiert / Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch!« Und ostwärts – in der Ukraine hofieren wir weiterhin eine Regierung, in der große Teile des Machtapparates einen faschistischen Kollaborateur wie Stepan Bandera ehren. Der Schwur von Buchenwald lautet: Nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg!

Andreas Eichner, Schönefeld