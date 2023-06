Erste Konsequenzen

Kiepenheuer & Witsch hat seine Zusammenarbeit mit Rammstein-Sänger Till Lindemann beendet. Das erklärte der Kölner Verlag, der Lindemanns Lyrikbände »In stillen Nächten« und »100 Gedichte« veröffentlicht hatte, am Freitag in einer Mitteilung.

»Mit Erschütterung haben wir in den letzten Tagen öffentlich gewordene Vorwürfe gegen Till Lindemann verfolgt«, schrieb Verlegerin Kerstin Gleba. »Unser Mitgefühl und unser Respekt gilt den betroffenen Frauen.« Begründet wird das Ende der Zusammenarbeit allerdings mit der Verwendung eines Exemplars des Bandes »In stillen Nächten« in einem Pornofilm mit Lindemann, der seit drei Jahren im Internet kursiert. »Durch die Frauen demütigenden Handlungen Till Lindemanns im besagten Porno und die gezielte Verwendung unseres Buches im pornografischen Kontext wird die von uns so eisern verteidigte Trennung zwischen dem ›lyrischen Ich‹ und dem Autor/Künstler aber vom Autor selbst verhöhnt«, so der Verlag. 2020 hatte das Gedicht »Wenn du schläfst«, das die Vergewaltigung einer Bewusstlosen imaginiert, für heftige Kritik wegen Frauenfeindlichkeit geführt.

Gegen Lindemann wurden zuletzt Vorwürfe u. a. des Machtmissbrauchs erhoben. Bekannte des Sängers sollen im Kontext von Konzerten systematisch junge Frauen angesprochen, auf Pre- und Aftershowparties eingeladen und gezielt alkoholisiert haben, um Lindemann schnellen Sex mit den Fans zu ermöglichen. Mehrere Frauen berichteten laut Recherchen von NDR, Süddeutscher Zeitung und Welt zudem von Symptomen nach der Einnahme von Drinks, die den Verdacht der Verabreichung von sogenannten K.-o.-Tropfen oder psychoaktiver Drogen wie MDMA nahelegen. Zwei Frauen berichten von mutmaßlichen sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten. Ausgangspunkt der Recherchen war ein Twitter-Post der Nordirin Shelby Lynn vom 25. Mai, der im Netz für heftige Reaktionen gesorgt hat. In dem Post berichtet die junge Frau von ihren Erfahrungen bei einem Rammstein-Konzert in Vilnius, bei dem sie vermutlich unter Drogen gesetzt wurde. Die Band wies die Vorwürfe am darauffolgenden Wochenende zurück. Am Sonnabend erklärte Rammstein nun in einem Statement in den sozialen Medien, man nehme die Vorwürfe »außerordentlich ernst«, habe aber ein Recht darauf »nicht vorverurteilt zu werden«. (jW)