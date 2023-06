Aliens im Mississippi-Delta

imago images/Gonzales Photo »Ein Song ist dann am besten, wenn er das erste Mal gespielt wird« – David Thomas

Als Roxy Music 1972 ihr erstes Album veröffentlichten, war es wie der Einschlag einer extraterrestrischen Bombe in der gutgepflegten saturierten Kulturlandschaft der Zeit. Der Aufbruch und die Experimente der 1960er waren Vergangenheit, die erste Generation der Popmusik machte es sich mehr oder weniger gemütlich. Und in diese Szenerie in beige-braun explodierten Roxy ­Music – Paradiesvögel, die Gendergrenzen ignorierten wie die etablierten Spielregeln der Popmusik. Rockabilly, Kabarett, Jazz, Avantgarde und Pop wirbelten bunt durcheinander, wurden dekonstruiert, zersplittert und ohne Bauplan wieder zusammengesetzt. Punks im Geiste, knapp fünf Jahre, bevor es Punk gab. Und in den mehr als 50 Jahren, die seitdem verstrichen sind, gab es eigentlich nur eine Band, die ähnlich anarchisch, spielfreudig und außerirdisch wirkte: Pere Ubu. Im Unterschied zu Roxy Music, die sich kontinuierlich zur eleganten Blaupause des Pop der New-Romantic-Bewegung entwickelten, blieben Pere Ubu die Aliens, die sie zu Beginn waren.

»Trouble on Big Beat Street« ist das 18. Studioalbum von Pere Ubu, und noch immer brechen sie Songstrukturen und Soundoberflächen, als gäbe es kein Morgen. Oder als sei Morgen. Zu Beginn ihrer Karriere in den späten 70ern erfand die Band für sich das Genre »Avant-Garage«, aber inzwischen traut sich das Wort »Genre« nicht einmal mehr in die Nähe der Band. Dass David Thomas, das einzige ständige Mitglied der Band, bei allem Dekonstruktionsdrang auch über ein exzellentes Händchen für Popmelodien verfügt, bewies er vor allem mit den um 1990 entstandenen Alben »Cloudland«, »Worlds in Collision« und »Story of My Life«. Aber selbst in dieser Phase konnte er es – zur Frustration seines damaligen Labels Fontana – nicht lassen, die Songs immer wieder gegen den Strich zu bürsten. An »Trouble on Big Beat Street« stellt längst niemand mehr kommerzielle Erwartungen. Zumal Thomas vor einiger Zeit aus Gesundheitsgründen seinen weitgehenden Rückzug verkündet hatte.

Mit dem neuen Album will Thomas seine These illustrieren, dass die ersten Striche auf dem Blatt die eindrucksvollsten sind. Kein Herumfeilen an Details, kein Überdenken von Ideen, kein Ausbessern von Fehlern. Überhaupt: Was ist ein Fehler? Kann es im Kontext von Pere Ubu überhaupt so etwas Kleinbürgerliches wie das Konzept von Fehlern geben? Der Jazzpianist Thelonious Monk sagte mal: »Wenn du dich verspielst, spiele das gleiche noch zwei- oder dreimal, und die Leute denken, das sei Absicht gewesen.« Thomas selbst drückte den Gedanken 1992 so aus: »Ein Song ist dann am besten, wenn er das erste Mal gespielt wird. Es gibt kein Richtig oder Falsch. So was wie Fehler kommt erst später ins Spiel.« Und so spielen Pere Ubu drauflos, wie ihnen die Griffel gewachsen sind, Popmomente tauchen kurz auf, gehen wieder unter, Oberflächen etablieren sich, nur um gleich wieder zu zerreißen – und doch bleibt alles hörbar, ohne dass man Migräne bekommt. Die Grundierung des Albums bildet diesmal, stärker als sonst, der Blues des Mississippi-Deltas. Sowohl musikalisch als auch textlich. Man höre hier nur die völlig irrsinnige Geschichte, die Thomas in »Worried Man Blues« erzählt: in der er an der Kreuzung, an der Robert Johnson seine Seele an den Teufel verkaufte, in einem ­Drive-Through ein Chicken-Dinner kauft und dabei ­Howlin’ Wolf, Bob Dylan und Alan Lomax begegnet. Aber ein Blues, der durch das Prisma von Pere Ubu gebrochen wurde, ist immer noch etwas Futuristisches, Antitraditionelles, also weit entfernt von allen Vorstellungen, die man gemeinhin mit dem Blues verbindet.

David Thomas wirkt immer noch wie »ein Mann, der auf der Straße vor sich hin murmelt. Du denkst, er führt Selbstgespräche, bis du merkst, dass er mit dir redet«, wie Greil Marcus es mal sehr treffend beschrieb. Seine Stimme ist immer noch die von »James Stewart, der in einer Klarinette gefangen ist«, wie jemand anderes es mal ebenso treffend ausdrückte. Er zernuschelt, zerdehnt und zergrummelt die Wörter, die Gitarre cruncht, und das Keyboard klingt bisweilen, als würden die Texturen in einen anderen Song auf einer anderen Platte von einer anderen Band gehören. Thomas zitiert sich und seine Band immer wieder selbst in Wort und Ton, aus über 40 Jahren Bandgeschichte, ohne dabei zu wirken, als wiederhole er sich. Die Zitate bekommen durch ihre Rekontextualisierung ein neues Leben. Auch diese Rekontextualisierung nimmt Thomas übrigens seit Jahrzehnten immer wieder vor. Also ist selbst das Zitieren in den neuen Songs ein Zitat, wenn man so möchte. »Trouble on Big Beat Street« mag kein perfektes Album sein. Das wäre bei dieser Herangehensweise nicht nur weitgehend unmöglich, es würde auch dem Konzept widersprechen. Es ist aber ein erwartet hervorragendes, unerwartet lebendiges und »frisches« Werk, das Pere Ubu in später Hochform zeigt.