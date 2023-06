Schülervertretung: Bundeswehr-Werbung an Schulen inakzeptabel

Friso Gentsch/lnw/dpa Musterung eines Wehrpflichtigen im Kreiswehrersatzamt (Münster, 18.4.2007)

Die Landeschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz protestierte am Sonnabend mit einer Presseerklärung gegen Bundeswehr-Werbung an Schulen, Musterung und Dienstpflicht:

Die Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz (LSV RLP) verurteilt entschieden die Pläne zur verstärkten Werbung der Bundeswehr an Schulen, zur Wiedereinführung der Musterung und zur möglichen Wiedereinführung der Dienstpflicht.

»Die Präsenz der Bundeswehr in Schulen untergräbt das Ziel einer friedlichen Lernumgebung, denn es führt zu einer Normalisierung von Krieg und Gewalt. Die geplante Wiedereinführung der Musterung zeugt von einem mangelnden Respekt gegenüber den Rechten und der Selbstbestimmung der Jugendlichen. Zwangsdienste wie die Dienstpflicht stehen im klaren Widerspruch zu den Grundwerten einer freiheitlichen Gesellschaft. Zusammenfassend sind die vorgeschlagenen Maßnahmen eine absolut inakzeptable Agenda!«, kritisiert Pascal Groothuis, Landeschüler*innenvertreter von Rheinland-Pfalz.

»Wir fordern die Verantwortlichen eindringlich auf, diese bedenklichen Vorschläge zurückzunehmen und statt dessen den Fokus auf die Förderung von Frieden, Gewaltlosigkeit und zivilem Engagement zu legen. Schulen sollten ein Ort sein, an dem junge Menschen befähigt werden, kritisch zu denken, ihre eigenen Werte zu entwickeln und eine aktive Rolle in der Gesellschaft einzunehmen, anstatt in militärische Strukturen gedrängt zu werden. Es ist dringend an der Zeit, dass die politischen Entscheidungsträger*innen die Prioritäten richtig setzen!«, fordert Jule Kresin, Landeschüler*innenvertreterin von Rheinland-Pfalz.

Der Verein »Flüchtlingskinder im Libanon e. V.«, das Nürnberger Evangelische Forum für den Frieden und Pax Christi Bamberg kündigten am Sonnabend mit Bezug auf die Entscheidung der Leitung des Kirchentages, dass dort eine Ausstellung zum 75. Jahrestag der palästinensischen Nakba nicht gezeigt werden dürfe, an, diese Wanderausstellung statt dessen am 9. Juni auf dem Platz am Weißen Turm in Nürnberg zu präsentieren.

Wir machen uns das diesjährige Kirchentagsmotto »Jetzt ist die Zeit« zu eigen: Nach einem dreiviertel Jahrhundert ist es höchste Zeit, auch über die »Nakba«, die Flucht und Vertreibung der PalästinenserInnen von 1948, zu sprechen! Das hat der Verein »Flüchtlingskinder im Libanon e. V.« an seinem Stand auf dem Markt der Möglichkeiten des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Nürnberg mit seiner Nakba-Ausstellung vorgehabt. Das Präsidium des Kirchentages hat dieses Vorhaben abgelehnt mit Gründen, die wir nicht akzeptieren. Unserem Maßstab nach widerspricht das dem eigenen Anspruch des Kirchentages auf offenen Dialog und gesellschaftlichen Diskurs, indem es die leidvollen historischen Erfahrungen und berechtigten Anliegen der PalästinenserInnen bis in die Gegenwart tabuisiert und eine aufgeklärte Meinungsbildung in Deutschland behindert. Um es interessierten Menschen trotzdem zu ermöglichen, sich zu informieren, zeigen wir die Wanderausstellung »Die Nakba – Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948« außerhalb des Kirchentages!