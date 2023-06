Rich-Joseph Facun/REUTERS Drohne startet von US-Flugzeugträger (Nofolk, 10.7.2013)

In einem Bericht auf der Internetseite der britischen »Royal Aeronautic Society« (RAS) über deren »Gipfel« zu zukünftigen Luft- und Raumfahrtötungsmaschinen am 23./24. Mai in London wird eine Plauderei Tucker Hamiltons, Leiter der Abteilung für Künstliche Intelligenz (KI) bei der US-Luftwaffe, wiedergegeben: Eine KI sollte die Steuerung von Drohnen übernehmen und den Befehl erhalten, gegnerische Luftabwehrraketen zu zerstören. Sie habe aber begonnen, virtuell jeden zu töten, der sie daran hinderte, z. B. die eigenen Vorgesetzten. Als die ihr beibrachten, das sei schlecht, habe sie angefangen, »den Funkturm zu zerstören«, über den der Befehl, den Vorgesetzten nicht zu töten, gekommen sei.

So stand es bis Freitag auf der RAS-Website, löste allerhand Aufregung in Militärblogs auf, dann zog Hamilton alles zurück. Er habe ein »hypothetisches Gedankenexperiment« geschildert und sich »missverständlich ausgedrückt«. In einem solchen Vortrag müsse aber stets über »künstliche Intelligenz und Ethik« gesprochen werden. Ähnlich fiel das Dementi der US-Air-Force aus. Die bleibe der »ethischen und verantwortungsbewussten Nutzung« von KI verbunden. Das ist mal was nach der Ermordung Tausender Zivilpersonen durch US-Drohnen.

Bleibt die Frage: Was ist eine dumme US-KI gegen die Gründung eines US-Softwarekonzerns? Microsoft-Gründer Bill Gates, berichtete Dietmar Dath am Donnerstag in der FAZ, erzählte jüngst bei Goldman Sachs, persönliche KI-Assistenten machten demnächst Amazon überflüssig, denn sie könnten »das Zeug lesen, für dessen Lektüre Sie keine Zeit haben«. Dath: »Dass Gates offenbar nicht weiß, wozu Lesen und Schreiben außer zum Geldverdienen noch taugen, hätte man wohl schon am Funktionsdesign der Erzeugnisse seiner Firma Microsoft ablesen können.« Privateigentum an KI ist die Katastrophe.