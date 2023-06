Gespür fürs Wesentliche

jW

Helmut Schmidt soll als Bundeskanzler die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) für wichtiger gehalten haben als die Lageberichte des BND. Die Kanzlerschaft ist mehr als 40 Jahre her, ob die NZZ international noch das Gras wachsen hört, ist fraglich. Denn die Schweiz mag den Kriegsherren, Massenmördern und übrigen Finanzkriminellen dieser Welt immer noch ein schätzenswertes Schließfach sein, ihre Banken schmieren aber neuerdings schneller ab als Alpengletscher. Dem einst sicheren NZZ-Gespür fürs global Wesentliche ist das nicht förderlich.

Aber immerhin: An jedem Tag der zurückliegenden Woche widmet die Zeitung der Volksrepublik China einen längeren Text, dem Ukraine-Krieg insgesamt nur einen. In dem beschreibt ein Korrespondent eine »Trance-Party« in der Stadt Dnipro als moralischen Aufrüstungsbums. Trance bedeute »schnelle, elektronische Beats und harte Bässe, unterlegt mit atmosphärischen Klangteppichen«, also akustische Körperverletzung, was in einen »tranceartigen, psychedelischen Zustand« versetze. Weil aber »ein Stigma über der Feierlaune« schwebe, »während Soldaten an der Front sterben«, ist das Partylabel »als Freiwilligenorganisation gemeldet«. Aber es wird »Geld für gute Zwecke gesammelt« – vor allem für das einheimische Kanonenfutter.

Das war’s für die NZZ vom europäischen Schauplatz. Dafür mehr China, allerdings mit verpatztem Auftakt: Am Dienstag jubelt der »Außenpolitikexperte« Ulrich Speck, früher Radio Free Europe/Radio Liberty, unter der ironiefreien Schlagzeile »Das G7-Treffen war ein Gipfel der freien Welt«: »In Hiroshima werden beim Treffen der westlichen Industrienationen die Konturen einer globalen Koalition gegen russischen und chinesischen Revisionismus erkennbar.« Was das »Revisionistische« angeht, gibt Speck Japans Ministerpräsident Kishida wieder, wonach die Ukraine und Taiwan »in ähnlicher Weise von revisionistischen Mächten« bedroht sind. Das erinnert an den im Westen öfter ertönenden Alarm, Moskau lasse seine Truppen immer näher an die NATO rücken. Und chinesisches Militär tauche vor der Küste Chinas immer öfter vor US-Flugzeugträgern auf. In diesem Sinn doziert Speck: Xi habe die alte Chinesenstrategie, »verberge deine Stärke, warte, bis deine Zeit kommt«, hinter sich gelassen. Er sei dabei, die »amerikanische Vormacht auf regionalem und globalem Level herauszufordern«. China scheine »davon überzeugt zu sein, dass sich die USA im Niedergang befinden und man diese Entwicklung lediglich beschleunigt – offenbar eine Neuauflage der kommunistischen Doktrin, dass der Kapitalismus zum Scheitern verurteilt sei«. Specks Revisionismusetikett ergibt sich aus dem Streben von Russen und Chinesen nach der Weltrevolution. Der Mann ahnt nicht, dass er die Glocken hört, nur nicht weiß, wo sie hängen. Der Westen hat sich jedenfalls verkalkuliert. Sein Krieg gegen Russland findet wenig Unterstützung, der »globale Süden« ist aufmüpfig. Noch ist aber nichts verloren. Speck freut sich: »Die Bilder der freundlichen Begegnung des indischen Premierministers Modi mit dem ukrainischen Präsidenten dürften sowohl in Peking wie auch in Moskau Irritationen ausgelöst haben.« Dass Brasiliens Staatschef in Hiroshima Selenskij einfach stehenließ, lässt Speck unerwähnt. Lula ist vermutlich auch Revisionist.

Die NZZ belässt es nicht bei solchen Plattheiten. Am Mittwoch kommt in ihr der General a. D. der chinesischen Armee, Zhou Bo, ausführlich zu Wort. Auf die Frage, ob die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China zum Krieg führen, antwortet er: »Das ist nicht unausweichlich. Aber es muss für uns beide die oberste Priorität haben, eine Konfrontation zu vermeiden.« Tipp für die NZZ: Weniger Speck, mehr Zhou. Dann klappt’s auch mit der Realität.