Engagement des Tages: Tarnfleck im Klassenraum

Kay Nietfeld/dpa Die Wehrbeauftragte des Bundestages: Eva Högl (SPD)

Die Luft für Antimilitaristen wird immer dünner. Nicht nur, dass einen seit Wochen Bundeswehr-Plakate mit Nazitouch (»Wieder Stärke zeigen«) – schön »divers« natürlich – im öffentlichen Raum ankotzen, die Wehrbeauftragte Högl will Flecktarn nun auch als »Zeichen der Wertschätzung« auf Schützenfesten, Messen und ähnlichem sehen. Und die nominelle Sozialdemokratin holte gegenüber T-Online am Freitag noch weiter aus.

So will sie die Umtriebe der im vergangenen Jahr mit 5,6 Millionen Euro bezuschussten »Jugendoffiziere« an Bildungseinrichtungen stärken. Denn natürlich ist das keine »aggressive Werbung«, sondern lediglich Informieren über einen »attraktiven Arbeitgeber« – dem es zwar, wie Högl auch anmerken muss, durchaus mal an Socken fehlt, aber dafür darf man dann barfuß sein Leben »für unsere Freiheit, unseren Frieden, unsere Demokratie« im NATO-Schützengraben auslöschen lassen. Zur Freude der Kriegsindustrie dies- wie jenseits des Atlantiks. Da könnten sich aber Konflikte anbahnen. Högl will, dass das potentielle Kanonenfutter selbst sein Gerät repariert – nur da hat sie die Rechnung ohne Rheinmetall und Co. gemacht. Denn »die Industrie verhindert das bisher«.

Dabei steigt die »Attraktivität« natürlich bei Armut, Krise und kapitalistischer Ausbeutung – eine Win-win-Situation: Die im vergangenen Jahr nach Angaben der Bundesregierung erreichten 100.952 Studierenden und Schüler können bestimmt ein Lied davon singen. Und wenn sie nicht im Unterrichtsraum mal anfassen dürfen, hat die Bundeswehr neben ihren Onlineauftritten sich auch die Daten der über 16jährigen vom Amt besorgt und fordert auf dem entsprechend versandten Flyer dazu auf, sich beim »Talentscout« (DSDS lässt grüßen) Mitte Juni »mit echten Soldaten« auszutauschen. Aber an alle Antimilmuttis und -papis da draußen, keine Sorge: 2022 wurden nur 1.773 17jährige ­rekrutiert.