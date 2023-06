Imperiale Einheitsfront

Jonathan Ernst/REUTERS Deal-Maker: Der republikanische Mehrheitsführer im Abgeordnetenhaus, Kevin McCarthy (M.)

Joseph Biden ist gefallen, der Dollar und die Wirtschaft der globalen Konsumsupermacht lediglich gestolpert. Während der Präsident am Donnerstag vor Absolventen einer Militärakademie in Colorado Springs das Gleichgewicht verlor und stürzte, konnte ein von ihm ausgehandelter Deal den befürchteten Kollaps der US-Währung und der dortigen Wirtschaft verhindern. Vorerst jedenfalls.

Wieder einmal gelang es der Politik, eine Zahlungsunfähigkeit des Staates abzuwenden. Doch um welchen Preis? Fast ist es ein gewohntes Ritual geworden, dass die Bundesregierung ihre überbordenden Ausgaben – insbesondere für das Militär und »Soziales« – mit noch mehr Schulden finanziert. Am Donnerstag (Ortszeit) hat nun auch der US-Senat den zuvor ausgehandelten Kompromiss der beiden staatstragenden Parteien gebilligt. Der Gesetzentwurf muss lediglich noch vom Präsidenten unterzeichnet werden – den man nach seinem Bauchklatscher schnell wieder auf die Beine gestellt hatte.

Der Deal sieht vor, die Schuldenobergrenze bis 2025 auszusetzen. Und klar, es soll auch »gespart« werden. Hat doch die Verschuldung inzwischen gigantische Ausmaße erreicht. Mit zuletzt offiziell 31,46 Billionen Dollar (31.460 Milliarden) präsentierte die US-Politik ihren Bürgern und der vom Dollar berührten übrigen Welt wieder einmal ein Allzeithoch.

Die Parteigänger der Democrats und der Republikaner haben zuvor gestritten. Biden wollte Steuern erhöhen, die Reps drängten auf härtere Bedingungen für Sozialleistungsbezieher. Man traf sich irgendwo in der Mitte. Formal wurde sogar der Umfang des Budgets eingefroren. Doch der US-Staat wäre nicht jenes furchterregende globale Imperium, wenn es da keinen »Spielraum« gäbe.

An der Wall Street tat man erleichtert. Das Geschäft der Zocker schien zwischenzeitlich gefährdet. Mit der Einigung bleiben zumindest deren bevorzugte Chips im Rennen. Die Flucht aus dem Dollar hält zwar an. So spielen z. B. die Saudis – und damit die OPEC – mit dem Gedanken, Ölgeschäfte mit dem chinesischen Volksgeld (Renminbi) abzuwickeln. Eine entsprechende Infrastruktur ist im Entstehen und vor allem die BRICS-Staaten treiben das Vorhaben voran. Aber selbst China, dessen Wirtschaft zuletzt mehr Geschäfte in Yuan als in Dollar abwickelte, verabschiedet sich mangels Alternativen zur monetären Schatzbildung noch nicht vollständig aus US-Staatsanleihen.

Eines ist aber klar: Nicht nur Wirtschaft und Dollar hatten die Parteifunktionäre mit dem Deal im Blick. Eine bis 2025 fehlende Obergrenze für die Staatsschulden sichert dem angeschlagenen Imperium alle Optionen einer weiteren militärischen Eskalation in den Kampfzonen dieser Welt. Der immer offener geführte NATO-Krieg gegen Russland und die versuchte maritime und ökonomische Einkreisung Chinas sind nur die wichtigsten davon.