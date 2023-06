Feuer für den Wahlkampf

Artur Widak/NurPhoto/IMAGO Anti-PiS-Transparent während eines Treffens der Oppositionspartei Bürgerplattform (Krakow, 15. Mai)

Außerhalb des Warschauer Regierungslagers waren die Reaktionen auf das am Montag von Staatspräsident Andrzej Duda unterzeichnete Gesetz zur Einsetzung einer Untersuchungskommission zur Klärung russischer Einflussnahmen auf das politische Leben Polens eindeutig und einstimmig. Das US-Außenministerium äußerte noch am selben Tag seine »Besorgnis« darüber, dass mit Hilfe der Kommission der parlamentarischen Opposition die Teilnahme am politischen Prozess verweigert werden könnte, das EU-Parlament berief von einem Tag auf den anderen eine Sondersitzung zum schon beinahe eingeschlafenen Thema »Rechtsstaatlichkeit in Polen« ein, und EU-Justizkommissar Didier Reynders kritisierte das Gesetz als unvereinbar mit EU-Recht. Eher ein zufälliges Zusammentreffen dürfte es sein, dass am kommenden Montag der Gerichtshof der EU ein weiteres Urteil über die polnischen »Justizreformen« und ihre Vereinbarkeit mit dem EU-Recht sprechen wird. Von dem Urteil hängt ab, ob Polen weiterhin Zwangsgelder für dessen Nichteinhaltung zahlen muss; dass die Regierung – wie erhofft – vor den Wahlen noch das Geld aus dem »Nationalen Wiederaufbaufonds« aus Brüssel bekommt, wird immer unwahrscheinlicher. Denn die Freigabe der Mittel ist an die Bedingung geknüpft, dass das Gesetz über den Obersten Gerichtshof geändert wird, was die PiS in der eigenen Koalition nicht durchsetzen kann.

Angesichts der Welle von Kritik kündigte Duda am Freitag an, Vorschläge zur Novellierung des Gesetzes vorzulegen und insbesondere klarzustellen, dass gegen die Entscheidungen der Kommission doch Rechtsmittel möglich seien. Duda erntete damit zwar innerhalb Polens eine Flutwelle von Spott (»Liest der Herr Präsident eigentlich vorher, was er unterschreibt?«, so der Linken-Abgeordnete Tomasz Trela), aber das war offenbar das kleinere Übel, nachdem sich beim NATO-Außenministertreffen in Oslo Antony Blinken seinen polnischen Kollegen Zbigniew Rau zur Brust genommen hatte.

Ob die PiS damit ihr Gesicht wahren kann, ist einstweilen unklar. Denn es sieht danach aus, dass das Inquisitionsgesetz der liberalen und sozialdemokratischen Opposition den Anstoß gegeben hat, die über Monate verschleppte Frage eines gemeinsamen Vorgehens bei den Wahlen im Herbst oder wenigstens eines politischen Nichtangriffspaktes wieder aufzunehmen. Erstes Zeichen dafür ist, dass auf einer Großkundgebung, zu der die »Bürgerplattform« (PO) für Sonntag nach Warschau eingeladen hat, auch die Führer der wichtigsten Oppositionsparteien erscheinen sollen. Ob sie auch das Wort ergreifen werden, war am Freitag noch nicht klar, aber allein ihre Präsenz macht aus einer Veranstaltung, die bisher als Wahlkampferöffnung der PO galt und auf die viele auch oppositionell eingestellte Polen mit Distanz blickten, einen Termin zur gemeinsamen »Verteidigung der Demokratie«.

Vor allem verspricht die Veranstaltung am Sonntag die größte politische Kundgebung in Polen seit 1989 zu werden. Die Organisatoren rechnen mit bis zu 300.000 Teilnehmenden. Schon Tage vorher gab es aus vielen Städten für Sonntag keine Fahrkarten nach Warschau mehr zu kaufen, aus der liberalen Hochburg Poznan berichteten die Lokalzeitungen, es gebe für den Sonntag auch keine Reisebusse mehr zu mieten, und in den oppositionsnahen Medien wurden rechtliche Ratschläge für den Fall schikanöser Polizeikontrollen auf den Zufahrtsstraßen nach Warschau samt auf den Unterarm zu notierender Notrufnummern veröffentlicht. Dass dies keine Stimmungsmache sein muss, beweist das Beispiel der Demonstrationen des »Frauenstreiks« gegen das Abtreibungsverbot 2016 und 2017. Damals hatte die Polizei anreisende Demonstranten stundenlang ohne Rechtsgrund im Warschauer Umland festgehalten.

Unterdessen reißt die Kritik der juristischen Fachwelt an dem Gesetz nicht ab. 17 ehemalige Verfassungsrichter sprachen Polen in einer gemeinsamen Erklärung vom Dienstag den Charakter einer Demokratie ab, auch der amtierende Richter am Obersten Gerichtshof, Wlodzimierz Wrobel, schrieb, in Polen herrsche bereits der »Autoritarismus«. Der Chefredakteur der angesehenen konservativen Tageszeitung Rzeczpospolita kommentierte am Donnerstag, Duda habe sich mit seiner Unterschrift unter das Gesetz »mit großen Buchstaben ins Buch der Zerstörung des Rechtsstaats in Polen« eingetragen, und er werde nach dem Ende seiner Amtszeit 2025 viel Zeit haben, Memoiren voller Selbstmitleid über seine verpassten Karrierechancen zu schreiben.

In wenigen Tagen soll der polnische Sejm die Zusammensetzung der Untersuchungskommission beschließen. Die Auswahl ist weniger einfach, als es scheint, weil alle Mitglieder die Freigabe zum Zugriff auf »streng geheime« Staatsdokumente haben müssen, was die Zahl der Kandidaten stark eingrenzt. Einige PiS-Politiker sollen auch schon abgewunken haben: Die Mitarbeit in der Kommission behindere sie im Wahlkampf. Soll wohl heißen: beschädige ihr politisches Ansehen. Die Opposition will die Kommission sowieso boykottieren.