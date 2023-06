Grundrecht unter Beschuss

Paul Zinken/dpa Protestcamp gegen Abschiebedrehkreuz am Flughafen BER (Schönefeld, 1.6.2023)

Alle paar Minuten donnern Flugzeuge über das rot-weiße Zirkuszelt und das umliegende Camp. In Sichtweite der Landebahn des Flughafens Berlin-Brandenburg demonstrieren seit Donnerstag Hunderte Aktivisten, darunter viele Geflüchtete, gegen den dort geplanten Bau eines Abschiebezentrums. Die an den Zufahrtswegen aufgefahrene Polizei war vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, das Camp zu verhindern. »Das Abschiebezentrum BER ist ein weiterer Baustein des europäischen Grenzregimes, das auf Abschottung, Ausgrenzung und Sterbenlassen setzt«, führte Henrike Koch vom Flüchtlingsrat Brandenburg am Freitag gegenüber junge Welt aus. Sollte es gebaut werden, sei mit einer deutlichen Ausweitung der Isolation und Inhaftierung von Geflüchteten, mehr Asylschnellverfahren am Flughafen sowie mehr Abschiebungen zu rechnen.

Der Ausbau des EU-Grenzregimes wird im Mittelpunkt der Verhandlungen des EU-Rates für Inneres zu einem »Gemeinsamen Europäischen Asylsystem« am 8. Juni in Luxemburg stehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat bereits ihre grundsätzliche Zustimmung zur Verlagerung von Asylverfahren in Lager an den EU-Außengrenzen angekündigt. Menschenrechtsorganisationen und Sozialverbände sehen in solchen Grenzverfahren unter Haftbedingungen und den von dort drohenden Abschiebung in unsichere Drittstaaten eine weitgehende Aushebelung des Flüchtlingsschutzes. Während die Bundesregierung zumindest Kinder davon ausnehmen möchte, sprach sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung (Freitag) dafür aus, »auch Minderjährige in den Asylzentren Schnellverfahren durchlaufen zu lassen«. Die geplanten Grenzverfahren seien eine »Zeitenwende«, so der Liberale, der dennoch einen stärkeren Schutz der deutschen Grenzen forderte. Was das bedeutet, zeigt sich im bereits seit 2015 kontrollierten Grenzgebiet zu Österreich. So hat die Bundespolizei offenbar zahlreiche dort aufgegriffene Schutzsuchende in die Alpenrepublik zurückgeschoben, ohne dass diese ein Asylgesuch stellen konnten. Der Bayerische Flüchtlingsrat und weitere Initiativen haben in dieser Woche mehrere solcher rechtswidriger Zurückweisungen anhand von Aussagen betroffener Syrer aufgezeigt. Polizeistatistiken legen nahe, dass es sich um Tausende Fälle handeln könnte.

Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte im ZDF-Morgenmagazin vom Freitag eine jährliche Obergrenze von 200.000 zuziehenden Migranten. Deutschland müsse sich »Handlungsmacht organisieren, und wenn dazu eine Gesetzesänderung notwendig ist, muss man das auch tun«, schloss der CDU-Politiker eine weitere Grundgesetzänderung in bezug auf das Asylrecht nicht aus. »Die Debatten um das Grundrecht auf Asyl und einen gemeinsamen europäischen Weg spitzen sich in den letzten Wochen immer weiter zu«, beklagte Clara Bünger, fluchtpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, angesichts solcher Äußerungen am Freitag gegenüber dieser Zeitung. Kretschmer mache mit »unseriösen Behauptungen« gegen Geflüchtete und dem Ruf nach einer »illegalen Obergrenze« für Asylanträge faktisch Wahlkampf für rechte Parteien, so die sächsische Bundestagsabgeordnete. Tatsächlich scheint vor allem die AfD von der zunehmend hitzig geführten Asyldebatte zu profitieren. Laut ARD-»Deutschlandtrend« von dieser Woche legte die Rechtsaußenpartei bundesweit um zwei Punkte auf 18 Prozent zu und zieht damit gleichauf mit der SPD.