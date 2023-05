Rotlicht: Posadisten

gemeinfrei Kommunistische Aliens? Cover des Science-Fiction-Romans »Der Rote Planet« von Alexander Bogdanow

Die Welt der sich auf Leo Trotzki berufenden Parteien ist ein Phänomen für sich: Seit dem historischen Zerwürfnis in der sowjetischen Führung, seit 1927 mit dem Ausschluss Trotzkis aus der KPdSU für alle Welt erkennbar, steht der Name des russischen Revolutionärs für eine eigenständige politische Strömung. Eine? Nicht ganz: Merkmal trotzkistischer Gruppen ist es, sich in unterschiedlichen Fraktionen und »Tendenzen« zu organisieren. Anlässe dafür sind schnell gefunden: Noch zu Lebzeiten des Vordenkers spalteten sich die meist kleinen Parteien, dass es eine Freude war: Jedes Ereignis internationaler, aber auch regionaler oder gar lokaler Bedeutung konnte als Grund herhalten, eine neue, diesmal aber wirklich revolutionär-bolschewistisch-leninistische Gruppe aus der Taufe zu heben (und bestehende Organisationen wie auch internationale Dachverbände fachkundig zu zerlegen). Die Geschichte des organisierten Trotzkismus ist ein niemals enden wollender Zyklus aus Trennung und Vereinigung.

Diese Lust an der Spaltung bringt es mit sich, dass alle möglichen Fraktionsführer »internationale Tendenzen« angeführt haben – oft erhielten die neuen Gruppierungen den Namen ihres Cheftheoretikers, damit man sich im Dschungel der Splitterparteien überhaupt noch zurechtfinden konnte. Da rangen die »Healyisten« mit den »Pablisten«, diese wiederum polemisierten gegen die »Lambertisten«; die »Morenisten« hingegen waren und sind den »Posadisten« spinnefeind. Letztere, benannt nach dem südamerikanischen Trotzkisten Juan Posadas (eigentlich Homero Rómulo Cristalli Frasnelli, 1912–1981), stellen eine der eigentümlichsten Blüten des gesamten Milieus dar. In der entsprechenden Literatur werden sie meistens in einem Atemzug mit dem Glauben an hochentwickelte Außerirdische genannt. Doch Posadas’ Gruppe hat noch mehr zu bieten. Heute bedeutungslos, konnte sie, 1953 aus der – wen wundert’s – Spaltung der trotzkistischen »Vierten Internationale« hervorgegangen, in den 60er Jahren einigen Einfluss erreichen, vorrangig in Süd- und Mittelamerika.

Der Kern von Posadas’ Glauben an überlegene Aliens ist schnell umrissen: Da davon auszugehen sei, dass es extraterrestrisches Leben geben muss, sei es auch wahrscheinlich, dass bereits höher entwickelte Lebensformen als die des Menschen existierten – vulgo würden diese Außerirdischen längst im Kommunismus leben. Deshalb aber könnten sie uns, der rückständigen Menschheit, helfen, ebenfalls diesen Zustand zu erreichen. Ob Posadas hier als Originalgenie tätig war oder doch nur auf ältere Literatur (es drängt sich insbesondere das Science-Fiction-Werk »Der rote Stern« von Alexander Bogdanow von 1907 auf) inspiriert war, lässt sich nicht mehr hinlänglich beantworten – Posadas’ Theorien wurden von seinen Anhängern anhand mündlicher Protokolle hektographiert. Sein Stil lässt sich, höflich formuliert, als besonders zerfahren kennzeichnen. Auch wenn diese zunächst eher beiläufig von Posadas erwähnte Idee heute den höchsten Wiedererkennungswert besitzen mag, erschöpfen sich die Leistungen der Strömung keineswegs im Alienglauben. Posadas selbst hing zeitlebens der Hoffnung an, dass die Sowjetunion im Bunde mit der VR China einen Atomkrieg gegen die USA entfesseln könnte – Posadas hoffte auf die Weltrevolution nach diesem Ereignis.

Wenn es stimmen sollte, dass intelligente, kommunistische Aliens existieren, könnten diese freilich zu ganz anderen Schlüssen kommen, wie mit der Menschheit umzugehen sei – insbesondere, wenn sie Kenntnis von Posadas’ Wunsch nach einem nuklearen Winter gehabt hätten. Was soll man mit so einer irren Lebensform anfangen? Vielleicht besser auslöschen, bevor sie noch mehr Unheil anrichten kann. Hier hat Bogdanow weiter gedacht als sein wunderlicher Wiedergänger Posadas: »Der rote Stern« sei als Beispiel früher, linker Science-Fiction ausdrücklich empfohlen. Posadas’ Schriften nicht.