»Cum-Ex«: Hanno Berger zu acht Jahren Haft verurteilt

Wiesbaden. Das Landgericht Wiesbaden hat den ehemaligen Steueranwalt Hanno Berger am Dienstag wegen seiner Beteiligung an »Cum-Ex«-Deals zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt. Zudem sollen aus seinem Vermögen Taterträge von knapp 1,1 Millionen Euro eingezogen werden. Bei »Cum-Ex«-Deals wurden Aktien rund um den Dividendenstichtag verschoben und gar nicht gezahlte Steuern erstattet, Berger soll mit Klienten Hunderte Millionen Euro vom Fiskus ergaunert haben. Im Dezember war er in einem anderen »Cum-Ex«-Prozess in Bonn zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig. (dpa/Reuters/jW)