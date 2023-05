Mit Spannung erwartet

Jan Woitas/dp

Es stehe der größte Einsatz der vergangenen zwei Jahre auf dem Programm. Man stelle sich für Sonnabend »auf ein Einsatzgeschehen mit teilweise unfriedlichem Verlauf mit hohem Schadenspotential« ein, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mit (Foto aus dem Südteil). Unterstützer der Antifaschistin Lina E. und ihrer Mitangeklagten rufen für den 3. Juni bundesweit zu Demonstrationen auf. An diesem Mittwoch soll das Urteil in dem Prozess vor dem Oberlandesgericht Dresden fallen. Den vier Angeklagten werden Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie mehrere Überfälle auf Neonazis vorgeworfen. (dpa/jW)