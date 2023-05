Giffey find ick jut

Annegret Hilse/REUTERS Franziska Giffey im Bürgergespräch, hier mit dem neuen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (Berlin, 3.4.2023)

In Berlin hat die neue »schwarz-rote« Landesregierung übernommen; die »rot-grün-rote« Regentschaft ist seit vier Wochen Geschichte. Der SPD steht, bevor das Regierungsschiff wieder in ruhigere Gewässer einfährt, nun noch ein kleiner Sturm im Wasserglas bevor: Am Freitag findet der erste Landesparteitag seit der Neuwahl des Abgeordnetenhauses statt. In der Partei, deren Landesvorstand unterdessen den Austausch der Koalitionspartner und die Auslieferung des Roten Rathauses an die CDU organisiert hat, gibt es Gesprächsbedarf. Neben der Koalitionsfrage wird auch über das mit 18,4 Prozent schlechteste Nachkriegswahlergebnis der Berliner SPD zu reden sein.

Dass die beiden Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh von den Delegierten so begrüßt werden, wie das Giffey gerade in der Kantine der Senatsverwaltung für Wirtschaft im Kontakt mit »Bürgern« erlebt haben will (»Und da sagt mir einer: ›Frau Giffey, dit find ick jut, wat Sie jemacht haben‹«, erzählte die ehemalige Regierende dpa), ist ziemlich unwahrscheinlich – auch wenn Abwahlanträge nicht erwartet werden. Giffey rechnet mit schwerer See und versucht weiter, die Partei, deren Mitglieder mit knapper Mehrheit für den Koalitionsvertrag gestimmt haben, mit der Versicherung zu beruhigen, dass dieser Vertrag »eine ganz klar sozialdemokratische Handschrift trägt«.

Insbesondere die Berliner Jusos zeigen sich vorerst weiter (dosiert) unzufrieden. Die Landesvorsitzende Sinem Taşan-Funke beklagte gegenüber dpa, dass die neue Koalition beim Start, als der neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner erst im dritten Wahlgang eine Mehrheit hatte, »keine gute Figur gemacht« habe. Sie habe außerdem »kein Zeichen vernommen, in irgendeiner Weise auf diejenigen zuzugehen, die gesagt haben, wir haben aus grundsätzlichen oder konkreten Erwägungen, die sich aus dem Koalitionsvertrag ergeben haben, Bauchschmerzen mit dieser Koalition«. In einem Antrag an den Parteitag fordern die Jusos eine »schonungslose Aufarbeitung« des Wahlergebnisses.

Folgen für die Binnenverfassung der Berliner SPD könnte die Kritik der Jusos an der Zusammensetzung des geschäftsführenden Landesvorstandes haben: Senatsmitglieder, Staatssekretäre und Fraktionsgeschäftsführer oder -vorsitzende sollen ihm künftig nicht mehr angehören dürfen. Giffey hat sich bereits gegen eine solche Trennung ausgesprochen. Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass so ein Zugeständnis fällig ist, um Ruhe in die Partei zu bekommen.