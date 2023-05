Tödlicher Arbeitsunfall in der Landwirtschaft

Ratzeburg. Bei einem Arbeitsunfall auf einem Bauernhof im schleswig-holsteinischen Duvensee ist ein 19jähriger tödlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Ratzeburg und Lübeck erklärten, wurde der Mann bei Reparaturarbeiten an einem landwirtschaftlichen Gerät eingeklemmt. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochabend. (AFP/jW)