Lieferdienst fast komplett bestreikt

Robert Michael/dpa Etwas mehr als 100 Menschen versammelten sich am vergangenen Donnerstag vor der Dresdner Konzernzentrale von Lieferando

Die Stimmung war kämpferisch, als sich am Donnerstag bei sengender Sonne etwas mehr als 100 Menschen vor der Dresdner Konzernzentrale von Lieferando versammelten. Die Rider der Firma, die Essen auf Fahrrädern ausliefern, verlangen gemeinsam mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) einen Stundenlohn von mindestens 15 Euro und sechs Wochen Urlaub. Zudem sollen die Kolleginnen und Kollegen nach dem Willen der Gewerkschaft in Zukunft Sonderzahlungen bei Fahrten an Sonn- und Feiertagen von ihrem Arbeitgeber erhalten. Um diese Forderungen durchzusetzen, verlangt die NGG von Lieferando die Aufnahme von Verhandlungen für einen Tarifvertrag. Bislang weigert sich das Unternehmen jedoch.

Gleich zum Auftakt veranschaulichte Veit Groß, der zuständige Sekretär der NGG, die Haltung von Lieferando gegenüber den Beschäftigten: Der Lieferdienst präsentiere sich als »hippes Startup«, finanziere aber seine Gewinne vorrangig aus den zu geringen Lohnzahlungen und lehne Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft ab. Gleichzeitig produziere das Unternehmen ständig »Fake News«, so Groß und spielte damit auf Aussagen der Konzernleitung in der Presse an. Dort behauptet Lieferando immer wieder, die Fahrradkuriere würden weit mehr als den Mindestlohn verdienen. Für den Gewerkschafter stellt sich die Situation jedoch anders dar.

Insbesondere die Bonuszahlungen von Lieferando geraten bei NGG in die Kritik. Wie Mark Baumeister, Referatsleiter bei der NGG, in seiner Rede erklärte, würden sie nur gezahlt, wenn die Fahrerinnen und Fahrer unter Inkaufnahme hoher Risiken sehr schnell durch die Stadt rasen, um so höhere Mengen auszuliefern. Zudem würden diese Zahlungen für Beschäftigte in Teilzeit fast vollkommen wegfallen.

Bei den Ridern hat sich enormer Unmut über die Politik der Unternehmensleitung angesammelt. Einer der Kollegen erklärte im Gespräch mit junge Welt, man fahre »täglich, bei Wind und Wetter«, dafür verlange man eine »deutlich bessere Bezahlung«. Ein anderer Kollege kritisierte gegenüber jW die Urlaubsregelungen. Um eine Woche freizubekommen, müsse man sieben Tage Urlaub einreichen, »obwohl es laut Gesetz keine sieben Arbeitstage pro Woche« gebe, so der Rider.

Auf ihrem lautstarken Zug durch die Dresdner Innenstadt erfuhren die Beschäftigten viel Unterstützung. So überbrachte das »Bündnis für Pflege« eine Solidaritätserklärung ebenso wie die Landtagsfraktion der Linkspartei. Für die erklärte Nico Brünler, man habe gehofft, in Deutschland seien Arbeitsbedingungen wie die bei Lieferando längst überwunden, aber das Gegenteil sei vielerorts der Fall. Auch die Dresdner Gruppe des Bündnisses »Genug ist genug« beteiligte sich an der Demon­stration. Vom Straßenrand erfuhren Rufe wie »Riders unite – together we fight« großen Zuspruch.

Lieferando musste am Streiktag gleich zwei Niederlagen einstecken: Zum einen zeigte der Streik derart große Wirkung, dass McDonalds die Auslieferung einstellen musste. Zum anderen erteilte der Konzern den Betriebsräten zwar Hausverbot, auf Verlangen der NGG setzte die Polizei allerdings deren Zugangsrecht durch.

Entsprechend zufrieden gab sich auch Veit Groß gegenüber junge Welt. Der insgesamt vierte Streiktag im Bundesgebiet sei »ein voller Erfolg« und die »Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen« enorm gewesen, so Groß. Etwa 80 Prozent der Dresdner Lieferando-Beschäftigten sollen ihre Arbeit niedergelegt haben, erklärte noch am Abend des Streiktags der Mitteldeutsche Rundfunk.

Man werde nun an den weiteren Aufbau der betrieblichen Strukturen gehen, stellte Mark Baumeister im Gespräch mit junge Welt dar. Auch denke man über einen bundesweiten Riders Day vor der Berliner Konzernzentrale und Aktionen vor dem Sitz des Mutterunternehmens »Just take away« im holländischen Amsterdam nach. Auch unbefristete Streiks schließe man nicht aus, so Baumeister.