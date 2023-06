»Gerechter Anteil«

Stefan Boness/IPON Durch höhere Löhne die »Zukunft der Arbeit zum Guten verändern« (1.-Mai-Demonstration 2023 in Berlin)

In vielen Gegenden der Welt gehe es ausschließlich um Profit. Hier in Europa sei das anders, befand Ursula von der Leyen in ihrer Rede auf dem 15. Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) und lobte den seit 30 Jahren bestehenden europäischen Binnenmarkt. Es sei o. k., Gewinne zu erzielen, aber jeder solle »seinen gerechten Anteil« haben. Dass die »Menschen an erster Stelle« stünden, sei ein »Schlüsselfaktor für die soziale Marktwirtschaft in Europa«, erzählte die Präsidentin der EU-Kommission letzte Woche Donnerstag vor fast 500 stimmberechtigten Delegierten von 68 nach Berlin angereisten Verbänden.

Wie es bestellt ist um Menschlichkeit, Arbeitsnormen und den Binnenmarkt in der EU wurde in den Beiträgen der Delegierten deutlich. In der Generaldebatte darüber, wie der EGB die »Zukunft der Arbeit zum Guten verändern« könne, sprach Tom Deleu vom Europäischen Verband der Bau- und Holzarbeiter (EFBWW) von 30 Jahren Sozialdumping auf dem Bau. In der Branche bedeute der Binnenmarkt billige, flexible, prekäre und unsichere Arbeit. Und das gelte für private wie für öffentliche Auftraggeber.

Steinar Krogstad vom norwegischen Gewerkschaftsdachverband Landsorganisasjonen (LO) erinnerte an die Tausenden Arbeiter, die mit der EU-Osterweiterung in das nordeuropäische Land kamen, das zwar nicht Mitglied der EU, aber des Wirtschaftsraums ist. Auch wenn viele der osteuropäischen Arbeiter den norwegischen Gewerkschaften beigetreten seien, endeten die meisten in der Leiharbeitskette und in Subunternehmen, wo Sicherheit und Leben regelmäßig verletzt würden. Bausektor und Reinigungsbranche müssten als erste Bereiche genannt werden, wenn es um Geldwäsche, organisierte Kriminalität oder Drohungen gehe.

Auch das Versprechen der gleichwertigen Lebensverhältnisse zwischen den EU-Staaten müsse 19 Jahre nach der EU-Osterweiterung endlich eingelöst werden, forderte Katrin Distler, die Vorsitzende des Lenkungsausschusses der interregionalen Gewerkschaftsräte des EGB. Nun gebe es zwar eine Mindestlohnrichtlinie. Aber immer noch erhielten Beschäftigte für die gleiche Arbeit nur einen Bruchteil des Lohnes ihrer Kollegen ein paar Kilometer entfernt. So liegt der Mindestlohn in der BRD bei zwölf Euro, in Polen und Tschechien bei 4,87 beziehungsweise 4,23 Euro.

Sogar von der Leyen selbst forderte, dass etwa die Lohngleichheit für weibliche Beschäftigte endlich Realität werden solle – mehr als 45 Jahre nachdem die EU die Lohngleichheit gesetzlich verankert hat. Nach einer Analyse des EGB-Forschungszentrums, des Europäischen Gewerkschaftsinstituts, würde das geschlechtsspezifische Lohngefälle auf dem derzeitigen Niveau die Frauen jedes Jahr durchschnittlich 4.256 Euro an entgangenem Lohn kosten.

Wie die Absicht der EU-Kommission für neue Wirtschaftsregeln dazu passt, bleibt von der Leyens Geheimnis. EU-Mitgliedstaaten mit einem Defizit von mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollen ihr Haushaltsdefizit um mindestens 0,5 Prozent des BIP reduzieren.

Das bedeutet, dass 14 EU-Mitgliedstaaten ihre Ausgaben im nächsten Jahr um mindestens 45 Milliarden Euro senken oder den gleichen Betrag durch Steuern aufbringen müssen. Eine Studie, die der EGB letzten Mittwoch veröffentlichte, ergab, dass der Geldbetrag die Kosten für mehr als eine Million Krankenschwestern oder 1,5 Millionen Lehrer bezahlen würde.

Esther Lynch, die erst kürzlich an die Spitze des EGB kam, als bekannt wurde, dass Luca Visentini in den Korruptionsskandal im EU-Parlament verwickelt war, erklärte in Berlin, »eine Rückkehr zur Austerität im nächsten Jahr würde mehr Armut, weniger Arbeitsplätze, niedrigere Löhne und unterfinanzierte öffentliche Dienste bedeuten.« Der Zugang der Menschen zu Gesundheitsversorgung und Bildung würde dadurch beeinträchtigt. Und es wäre »ein Geschenk an die extreme Rechte am Vorabend der Wahlen zum EU-Parlament«, sagte die auf dem Kongress bestätigte Generalsekretärin.

Der Vorsitzende der Europäischen Linken im EU-Parlament, Walter Baier, erinnerte in dem Zusammenhang an ertrinkende Menschen im Mittelmeer, Internierungslager an den Grenzen und das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei, das Menschen daran hindern soll, in die EU zu kommen. All das haben »konservative Regierungen, auch unter Beteiligung von Sozialdemokraten«, zu verantworten – und »nicht die extreme Rechte«.