picture alliance/Bernd Hafenrichter Am 5. März 1981 umstellt die Polizei nach einer Filmvorführung das Jugendzentrum KOMM und verhaftet dort 164 Personen

Drei Meldungen aus der Welt der freien Radios: Das Verfahren gegen einen Kollegen von Radio Dreyeckland geht weiter, die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat Beschwerde gegen die Entscheidung des Landgerichts eingelegt, die Anklage gegen den Journalisten nicht zuzulassen. Etwas Schöneres als ein Gerichtsverfahren haben Redakteure von Radio Z in Nürnberg umgehängt bekommen. Das »Stoffwechselmagazin« wurde für das Feature »Unser Haus« mit dem Alternativen Medienpreis für Geschichte ausgezeichnet. Zeitzeugen berichten darin von der Nürnberger Hausbesetzerbewegung vor vierzig Jahren. Im Mittelpunkt steht der Skandal um die KOMM-Verhaftungen 1981. In Zürich, einem Brennpunkt dieser Bewegung, wurde damals der Piratensender Radio Lora gegründet, der im November seinen 40. feiert. Die Züricher wünschen sich zum Geburtstag Spenden für einen Studiobus, um mit dessen Hilfe »gemeinsam den Widerstand von den Straßen direkt über den Äther (zu) tragen«. Viel Kleingeld hilft viel, aber wer es dicke hat, bekommt für 100 Franken als Prämie »15 Minuten Fame«. Bis vorige Woche hatten sie knapp 7.000 Franken eingesammelt, was für »ein Moped mit Megaphon« reichen würde – da muss also noch was bei: studiobus.lora.ch.

In dieser Woche im Radio: »Chat-GPT und das KI-Wettrüsten« im »Radiokolleg«, ein Versuch, die schöne neue KI-Welt einzuordnen, unternommen von den Kollegen Sarah Kriesche und – natürlich – Chat-GPT (Di., Mi., Do., jeweils 9.05 Uhr, Ö 1). Tommy und Helle sind seit 40 Jahren obdachlos, haben zusammen Platte gemacht und im Knast gesessen. In »Deep Doku« erzählen sie von einer »Freundschaft auf der Straße« (RBB/Studio Jot 2023, Ursendung, Mi., 19.05 Uhr und Sa., 14.05, RBB Kultur). In »Entspannt euch! Neue Musik in Deutschland zwischen 1980 und 1990 (1/4)« berichtet Werner Klüppelholz über ein Jahrzehnt tonaler Liberalisierung (Do., 21.30 Uhr, HR 2 Kultur). Orange 94.0 macht »Auf den Spuren der Radiogeschichte«, eine »Grätzltour«, also einen Kiezspaziergang zu den Schauplätzen der Wiener Rundfunkhistorie (Fr., 14 Uhr). »Nach der Arbeit hängen die Kleider ihre Menschen auf«, sagen rumänische Arbeiter im Feature von Senta Höfer, Regie Cordula Dickmeiß, über die Zustände in deutschen Schlachthöfen (DLF Kultur 2023, Ursendung, Sa., 18.05 Uhr). Für den Opernabend schlagen wir »Die drei Pintos« vor, eine Komödie, deren von Carl Maria von Weber hinterlassene Fragmente Gustav Mahler bühnenreif gemacht hat. Dmitri Jurowski dirigierte am 11. Mai das Leipziger Gewandhausorchester (Sa., 19.05 Uhr, DLF Kultur). Für Junghörer wiederholt WDR 5 am Sonntagmorgen die Hörspielfassung von »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl« von Judith Kerr (DLR 2011, Sa., 19.04 Uhr und So., 7.04 Uhr). Die deutsche Literaturbischöfin Beate Tröger hat die ungarische Literaturszene visitiert und hörte »Vom Gehen und Bleiben« (So., 14.05 Uhr, SRW 2). Ausgerechnet der Mitteldeutsche Unfug bringt das Highlight der Woche: Heiner Müllers einzigen Radiokrimi, »Der Tod ist kein Geschäft«. Müller wählte Max Messer als Pseudonym und als Stoff das Treiben der Kosher Nostra um Bugsy Siegel (Loch im Kopf 1947 in Beverly Hills) seinerzeit in Las Vegas (Rundfunk der DDR 1962, So., 18.04 Uhr, MDR Kultur). Und: Ein launiger Jürgen von der Lippe liest »Eine kurze Geschichte der Trunkenheit (1/5)«, die der Brite Mark Forsyth vor 10.000 Jahren beginnen lässt. Vielleicht verrät er uns auch, was man davor geschluckt hat, um sich vomierend und urinierend den Ruf zu ruinieren (Schall & Wahn 2019, Mo., 9.04 und 19.04 Uhr, MDR Kultur).