Noch eine letzte Generation

Estate of George Grosz, Princeton, N.J. / VG Bild-Kunst, Bonn 2023 George Grosz: The Grey Man Dances (Öl auf Leinwand, 1949)

Gibt es unpolitische Kunst? Die Frage wird meistens bejaht, etwa mit dem Hinweis darauf, dass Kunst eh die Tendenz habe, Unliebsames (etwa per Abstraktion) auszusparen oder (etwa im Stil des Biedermeier) zuckrige Gegenwelten zu bauen. Als Beispiel für unpolitische Kunst wird gelegentlich George Grosz angeführt, gerade weil er zunächst ein ätzender Kritiker des deutschen Militarismus war. Doch seitdem er 1933 in die USA, das »Land seiner Sehnsucht«, übersiedelt war, entstanden unter anderem beschauliche Cape-Cod-Landschaften. Nicht nur er selbst erklärte sich als von allen satirischen Versuchungen vorläufig geheilt, auch Erika und Klaus Mann fanden, er sei »weich« geworden. Dieser Einschätzung widerspricht eine Ausstellung in Berlin vehement.

Die von Pay Matthis Karstens kundig kuratierte Schau des »kleinen Grosz Museums« ist die erste seit sehr langer Zeit, die sich ausschließlich mit einer Werkgruppe des späten Grosz, den »Stick Men« oder Stockmännern, beschäftigt. Und diese Stockmänner sind tatsächlich alles andere als lieblich. Widersprochen wird meiner Eingangsfrage aber nur werkbiographisch, indem eine überraschende Rückkehr des alten Grantlers angezeigt wird. Unpolitisch sind nämlich auch die Cape-Cod-Landschaften nie gewesen, weil auch, wer zustimmt, politisch handelt. Daran, dass ihm die USA gut gefallen, hat Grosz keinen Zweifel gelassen – unter anderem, weil ihn, wie es in seiner Autobiographie heißt, die »Sauberkeit freute, die ich dort fand«.

Woher stammt aber der Schmutz der Stockmänner? Gegen was rebellieren sie? Können sie rebellieren? Und wer sind sie eigentlich? – Stockmänner sind allseitig reduzierte Gestalten, tanzende Gliederpuppen, mit Lumpen behangene oder mit Fell bedeckte Skelette. Sie haben oft etwas Animalisches, gern Insektenhaftes, aber auch etwas Maschinelles. Obwohl sie vernietet, vernagelt und zugenäht sein können, drohen sie stets, aus dem Leim zu gehen. Sie sind nicht nur grau und hohl, sondern verbinden sich auch mit allem Grauen, Hohlen und Löchrigen. Einer steht vor einem Konzentrationslager, andere verstecken sich in einer vom Krieg verwüsteten Landschaft (»Holocaust«; undatiert), wieder andere marschieren oder salutieren. Der Künstler selbst tritt Ende der Vierziger als »Lochmaler« in Stockmannmanier auf. Die Stockmänner sind die letzte Generation einer ausgebrannten Welt, entmenschte Beckett-Figuren, weder gut noch böse, weil weder zum Guten noch zum Bösen fähig, auch wenn ein Stockmann eine Regenbogenfahne in der Hand hält; doch hält er sie nach unten.

Die Konzentrationslager, von denen Grosz erst über persönliche Berichte, dann aus Ernst Wiecherts »Totenwald« (1946) erfahren hatte, produzierten »Stick Men« schockweise; man wird dabei wohl an die »Muselmänner«, also die lebenden Toten, denken müssen. Auch war Grosz trotz seiner fast uneingeschränkten Amerikatreue von den Atombombenabwürfen zutiefst schockiert. Es lässt sich anhand seiner Skizzenhefte nachweisen, dass er die Stockmänner auch damit in Verbindung bringt. »My Shadow & I« (1956) gemahnt an in die Wände von Hiroshima eingebrannte Überreste von Menschen, aber zeigt auch Ähnlichkeiten mit den »Fumages« von Wolfgang Paalen.

Überhaupt erscheinen die »Stick Men« nicht in einem einheitlichen Stil. Obwohl Grosz nicht in die »Picasso-Sackgasse« einbiegen wollte und später die »Spaghettimalerei« von Jackson Pollock verabscheute, ja ein begeisterter Anhänger des Anführers der Antimodernen, Hans Sedlmayr, war, können seine Figuren mitunter fast abstrakt erscheinen, so in »Contrast: Two Figures« (ca. 1950). Sie treten derb und böse in die Nachfolge seiner Karikaturen der zwanziger Jahre ein (»Stickmen Meeting Members of the Bourgeoisie«; 1946) oder geben sich altmeisterlich wie am Rande einer Parodie auf Rembrandts enthäuteten Ochsen, der hier – Selbstironie des Malers – ein Schinken ist. Inhaltlich gibt es ebenfalls keine Grenzen. Die Stockmänner sind nicht nur KZ- und Atombombenopfer, sondern auch die sprichwörtlichen Herren »im grauen Flanell« (»Stickmen in Dis­guise«; 1949), darüber hinaus die Hungerhaken aus dem Nachkriegsberlin, die Grosz von den Aquarellen seines Schwagers Otto Schmalhausen kannte.

Es sind, und das macht einen stutzig, in den »Stick Men« sämtliche bekannten Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebündelt. Aber anders als auf den satirischen Zeichnungen seiner kommunistischen Zeit lässt Grosz nicht mehr erkennen, woher diese Katastrophen rühren könnten. Vielmehr liebäugelt der Künstler nun mit Martin Heideggers »Geworfenheit«, die keine Werfer mehr kennt. In vieler Hinsicht nimmt seine Kunst die unverbindlichen Untergangsszenarien der 1980er vorweg, über die Otto Karl Werckmeister schrieb, Leid werde so krass wie nie zuvor präsentiert, doch nach seinen Ursachen nicht mehr gefragt; je blutiger die Wunden, desto weniger sichtbar die Waffen. (»Zitadellenkultur«, 1989)

Wie es in dem lesenswerten Katalog der Berliner Ausstellung heißt, greift die Metapher des Loches, des Leeren und Hohlen der »Stick Men« zurück auf die Dadaphase des Künstlers, wenn ihm auch das Gelächter von Dada unterdessen vergangen ist. Ja, Nihilismus werde »als Konstante der künstlerischen und biographischen Selbstsetzung« erkennbar. Ist das aber unpolitisch? Nein, auch das nicht. Es gibt keine unpolitische Kunst, denn jede Kunst, auch angeblich bloß beobachtende, ist Reflex auf Herrschaftsverhältnisse und oft genug deren Fortsetzung.

Als Grosz sagte, er sei ein »freier«, kein politischer Künstler, wollte er lediglich feststellen, dass er nicht mehr Partei zu ergreifen bereit war. Während er künstlerische Abstraktion ablehnte, betrieb er gedankliche Abstraktion, nicht einmal neue, denn die seine kommt doch dem O-Mensch-Expressionismus nahe, wenn er ihn auch nihilistisch abtönt. Am Ende ergriff George Grosz zwar noch einmal und durchaus erschütternd Partei, aber bloß gegen seine Zeit, in der das, wie sich zeigen sollte, nicht zur Kenntnis genommen wurde, und inzwischen werden, völlig ungerührt von Kunst und Sonntagsreden, Kriegskonferenzen in Hiroshima abgehalten.