Deutschland im Jahre Null

Erich Andres/United Archives/imago Zeitungsstand im zerstörten Berlin 1946

Dieser Roman, der während der alliierten Besatzung spielt und Anfang der 50er Jahre verfasst wurde, blieb jahrzehntelange in der Schublade liegen und hätte in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit auch kaum Erfolg gehabt. Die wenigsten Deutschen wollten daran erinnert werden, dass sie Nazis oder Mitläufer waren, auch nicht in Form literarischer Fiktion. Einem einzigen aufrechten deutschen Antifaschisten begegnet die junge US-Amerikanerin Maud Phipps in der zertrümmerten Reichshauptstadt, einem ehemaligen KZ-Häftling mit dem sprechenden Namen Reinhold – und der haucht nach wenigen Seiten, auf denen er mit letzter Kraft sein Leid klagt, sein Leben aus.

Buchstäblich »der erste Zug nach Berlin« hatte die sehr junge und weltfremde, verwöhnte und viel Wert auf feine Garderobe legende, aber eben auch abenteuerlustige und lernfähige Dame aus der amerikanischen Upperclass ins zerstörte Deutschland geführt: Sie vor allem sorgt für die parodistischen Elemente und satirischen Kontraste, mit denen die Exilautorin Gabriele Tergit der inhaltlichen Schwere ihres Buches das nötige Quantum Leichtigkeit beimischt.

Gabriele Tergit, 1931 durch ihren Berlin-Roman »Käsebier erobert den Kurfürstendamm« berühmt geworden und zwei Jahre später ins Exil getrieben, das sie über Palästina nach London führte, hatte Deutschland 1948/49 bereist. Einen Kompass, wie die komplizierte Lage zu beurteilen und in die völlig ungewisse Zukunft hinein zu navigieren wäre – von der baldigen Existenz zweier deutscher Staaten und der kommenden Ost-West-Konfrontation ist nirgends die Rede –, hatte sie nicht im Gepäck. Das hat einen Vorteil: Tergit lässt in ihrem Buch, das der Schöffling-Verlag erstmals originalgetreu aus ihrem Nachlass veröffentlicht, alle zu Wort kommen.

Im Vordergrund agieren britische Journalisten, ein amerikanischer Geschäftsmann und eine englische Aristokratin sowie wahrlich selbstredend und -entlarvend Deutsche: Ob Zimmermädchen oder Taxifahrer, Bildungsbürger oder Dame der höheren Gesellschaft, alle – selbst noch die mit der alliierten Besatzungsmacht kooperierenden Hilfskräfte – haben braunen Unrat am Stecken und antisemitisches Gift im Gehirn oder jüdisches Mobiliar im Salon. »Hitlers Zeit war die einzige, in der die Deutschen ein glückliches Volk waren«, meint ein junger Mann in bezeichnenderweise zerrissener Uniform.

Bösartige Nostalgie prägt das Denken der Eingeborenen, während andere über die Zukunft streiten, die so offen war wie selten zuvor. Es wird viel diskutiert in diesem Buch, wobei es unter den vielen Stimmen auffälligerweise die eines Russen ist, die in der Kakophonie der Meinungen immer einmal Wohlwollen gegenüber den Deutschen erklingen lässt. »Im Ausgang stand Schirikoff, herzlich und freundlich wie immer. (…) ›Die Leute sind zufrieden. (…) Sie haben Sicherheit und Ruhe. Die großen Güter sind aufgehoben, und die Mehrzahl ist uns dankbar für die 12 acres, die sie durch uns bekommen haben. Sie haben deutsche Bücher und deutsche Filme.‹«

Solche Passagen werden dazu beigetragen haben, dass der Roman zu Lebzeiten der 1982 gestorbenen Autorin nicht veröffentlicht wurde. 2000 wurde er erstmals gedruckt. Allerdings hatte sich der Herausgeber Jens Brüning Freiheiten herausgenommen, indem er Wörter austauschte, Sätze veränderte und stellenweise den ironischen Ton unterdrückte. Nicole Henneberg, die diesmal für einen originalgetreuen Text gesorgt und die englischen Reden im Roman im Anhang vorbildlich verdeutscht hat, kennt sich mit Gabriele Tergits Werk aus: 2019 hat sie bereits die Neuausgabe des 1951 zuerst erschienenen Romans »Effingers« betreut, jenes Gegenstücks zu den hanseatisch-großbürgerlichen »Buddenbrooks«, in dem es um das Schicksal einer bildungsbürgerlichen deutsch-jüdischen Familie geht.

Eine leider notwendige Anmerkung zum Schluss: »Der Roman enthält rassistische Sprache«, warnt der Verlag auf der Impressumsseite. Das ist so nicht richtig. Das Wort »Neger« konnte in den 50ern und 60ern noch neutral verwendet werden und wurde es auch.