Selbst totfahrende Teslas

Patrick Fallon/ZUMA Wire/imago »Das autonome Fahren ist ein im wesentlichen gelöstes Problem« (Elon Musk)

Für Elon Musk entscheidet die Entwicklung selbstfahrender Autos über Aufstieg oder Untergang seines Tesla-Konzerns. Wie kaltschnäuzig der sturmreife Autobauer dabei über Leichen geht, lassen interne Dokumente ahnen, die aus dem Werk in Grünheide bei Berlin an die Öffentlichkeit gelangt sind. Durch einen »verärgerten Servicetechniker«, wie Tesla vermutet. Im November wandte sich der ehemalige Mitarbeiter an das Handelsblatt, das für seine Ausgabe vom Freitag 23.398 Firmendateien ausgewertet hat, mehr als 100 Gigabyte. Alles hielt der stichprobenartigen Überprüfung stand. Die Gehaltstabellen und Privatanschriften von mehr als 100.000 Mitarbeitern in Europa, darunter einige ehemalige, bei denen der Kündigungsgrund aufgeführt ist. Die Details aus der Produktion, von Materialkosten über Baupläne bis zu technischen Skizzen, etwa zum Batteriemodul »Roadrunner«. Dessen Geheimnisse sollten für Tesla besondere Bedeutung haben, schließlich gilt die Batteriezelle wegen des Verhältnisses von Kosten zu Energiedichte in der Fachpresse als »Heiliger Gral« aus Austin. Auch die Eingebungen von Musk in den Dateien scheinen zu stimmen, etwa für die Lackierung »in Berlin eine Farbe, die satt ist, tief, strahlend« (Anfang 2020). Und genauso die Handynummern und Privatmails von mehr als 100.000 Kunden.

Weil die vertraulichen Excel-Tabellen offenbar für fast jeden Kollegen in Grünheide zugänglich waren, droht dem Konzern laut Datenschutzgrundverordnung ein Bußgeld von bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, das wären für 2022 bis zu 3,26 Milliarden Dollar. Der laxe Umgang mit Produktionsgeheimnissen könnte im Zeitraum der geleakten Dateien – 2015 bis März 2022 – deutlich mehr Schaden angerichtet haben, aber wer weiß das schon? Was das Handelsblatt lang und breit zitierte, war von übergeordnetem Interesse und betraf selbstfahrende Autos. Mehr als 2.400 Beschwerden von Kunden über Selbstbeschleunigungen wurden ausgewertet, mehr als 1.500 über ungewollte Bremsungen. Die Beispiele sind einigermaßen furchteinflößend. In Deutschland soll ein Tesla in die »Mittelleitplanke auf der Autobahn« gefahren sein, ein anderer in den »Gegenverkehr«. In Los Angeles steht ein Mann wegen Totschlags vor Gericht, dessen Tesla Ende 2019 mit 119 Stundenkilometern über eine Kreuzung direkt in einen Honda Civic krachte, dessen Insassen sofort tot waren. Der Mann fuhr mit dem »Fahrassistenzsystem« oder »Autopiloten« (Musk). Das Wunderstück der Robo-Taxis, die Tesla längst schon zu Millionen auf den Markt gebracht haben wollte.

Nächstes Beispiel. Im August 2020 fuhr David Brown im kalifornischen Saratoga an den Straßenrand, um die »Autopilot«-Einstellungen aufzurufen. Ohne etwas ausrichten zu können, stieg er wieder ein, setzte sich in den Tesla Model 3 neben seine Frau Sheila und acht Minuten später rasten beide mit 183 Stundenkilometern über eine rote Ampel in den Tod. Wie kann das Gaspedal am Ende zu 100 Prozent durchgedrückt gewesen sein, fragen die Töchter, wenn gleichzeitig ein kurzer Bremsversuch verzeichnet ist? Tesla hält sich bedeckt.

Es gibt harmlosere Fälle, etwa den einer Ärztin, der ihr Tesla beim Wenden auf dem Parkplatz durchging: »Ich versuchte zu lenken, aber raste in einen Zementpoller«, erklärte die Kundin aus Kalifornien dem Handelsblatt. »Der fiel um, aber das Auto stoppte nicht. Ich fuhr in den nächsten Poller.« Sie wurde von der Versicherung hochgestuft. Tesla sieht die Schuld an dem Unfall bei ihr. Und was das ungewollte Bremsen angeht: Am 24. November 2022 verkündete Musk die US-weite Verfügbarkeit eines »Full Self-Driving Beta«-Systems; vier Stunden später zeichnete eine Überwachungskamera auf, wie ein weißes Model 3 auf die Überholspur wechselte und dort notbremste – sieben Autos fuhren auf, es gab neun Verletzte. Der Autopilot soll zum Beispiel Schatten mit Hindernissen verwechseln.

Es war 2016, als Musk das autonome Fahren zum »im wesentlichen gelösten Problem« erklärte. 2019 kündigte er für 2021 »Autos ohne Lenkrad und Pedale« an. Vier Jahre später stellte er die Zahlen für das erste Quartal 2023 vor, in dem der Gewinn um ein Viertel einbrach. Die Aktie sackte um weitere sechs Prozent ab. In den vergangenen anderthalb Jahren hat Musk mit Tesla mehr als 600 Milliarden Dollar Börsenwert verbrannt, in Weltrekordzeit. Das mit dem »vollständig selbständigen Fahren« will er nun »dieses Jahr schaffen«.