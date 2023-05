3.000 Besucher beim »Festival der Jugend«

Stefan Boness/IPON

Zum diesjährigen »Festival der Jugend« in Köln zog die SDAJ am Montag Bilanz:

An drei Tagen feierten über 3.000 Besucherinnen und Besucher gemeinsam, diskutierten über aktuelle politische Fragen und tankten Kraft für die kommenden Klassenkämpfe. Am Sonntag abend zogen Andrea Hornung und Marius Dornemann von der veranstaltenden Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) Bilanz. Ihre Kernbotschaft: Es ist Zeit für Widerstand und das Festival des Widerstands wächst. (…)

Über 40 internationale Gäste aus 14 Ländern sowie die kubanische Botschafterin besuchten das Festival, das auch ein Festival der internationalen Solidarität war. Mit den Gästen aus Griechenland wurde über den Wahlerfolg der Kommunistischen Partei Griechenlands diskutiert, bei dem sie ihr Stimmergebnis von etwa fünf Prozent auf über sieben Prozent steigerte. Die Kommunistische Jugend Italiens (FGC) berichtete von ihrer Arbeit an Schulen und es entstand ein Austausch von SchülervertreterInnen aus Italien und Deutschland. Bei der Kuba-Jugendkonferenz, die im Rahmen des Festivals stattfand, diskutierten Jugendliche Möglichkeiten, das sozialistische Kuba zu unterstützen und die völkerrechtswidrige Blockade der USA zu durchbrechen. (…)

Andrea Hornung, Bundesvorsitzende der SDAJ, schätzte in ihrer Abschlussrede ein: »Diese Regierung treibt uns Schritt für Schritt weiter in einen großen Krieg, in dem wir Jugendlichen und die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland wie in ganz Europa und darüber hinaus nur zu verlieren haben. Wenn Scholz vor zwei Wochen erklärte, Europa müsse sich einen guten Platz in der Welt von morgen sichern, zeigt das sehr deutlich, wohin der Weg gehen soll: Deutschland will einmal mehr, diesmal über die EU, zur Weltmacht werden.«

Zum Auftakt der UN-Verhandlungen über Plastikverschmutzung erklärte der WWF am Sonntag:

Am 29. Mai beginnt in Paris die zweite internationale Verhandlungsrunde zur Ausarbeitung eines UN-Abkommens gegen Plastikverschmutzung (INC-2). Der WWF fordert die Regierungen auf, weltweite Verbote und Ausstiegsmaßnahmen für »risikoreiche und unnötige« Einwegplastikprodukte wie Plastikbesteck, Zigarettenfilter und Mikroplastik in Kosmetika zu unterstützen. Dazu Florian Titze, Senior Policy Advisor des WWF Deutschland, der die Verhandlungen in Paris verfolgt: »Bislang war ein grundsätzliches Momentum in Sachen Plastikverschmutzung spürbar, jetzt ist es Zeit, konkret zu werden. Es ist erforderlich, Kunststoffe mit hohem Verschmutzungsrisiko wie Wegwerfartikel, Mikroplastik und sogenannte Geisternetze aus der Fischerei besonders entschlossen anzugehen. Für schädliche Wegwerfprodukte, die besonders häufig in die Umwelt gelangen, muss das Abkommen ein weltweites Verbot vorsehen oder sicherstellen, dass diese Produkte bis spätestens 2035 vollständig aus dem Verkehr gezogen werden. Auch für die Kreislauffähigkeit von Plastik sowie für eine umweltverträgliche Abfallbewirtschaftung müssen schon in Paris konkrete Anforderungen erarbeitet werden. Das Ziel sind weltweit vereinbarte Regeln, die in großem Maßstab wirken und für alle Länder und Unternehmen die gleichen Bedingungen schaffen. In Paris muss es der Staatengemeinschaft gelingen, konkrete Eckpfeiler dafür festzulegen.«