Intrigantenstadl des Tages: FC Hollywood

Der FC Bayern ist zum elften Mal hintereinander Fußballmeister dieses Landes, und außerhalb der Weißwurstgrenze kann sich der dem Ball zugeneigte Sportfan ein herzliches Gähnen nicht verkneifen. Damit der Titelgewinn trotzdem überall registriert wird, verbreitet der FC Hollywood über die üblichen Bild-Kanäle Drama und Seifenoper vom Feinsten. Das Intrigantenstadl in Hochform: Noch während die Bayern-Profis in Köln auf dem Platz stehen, verbreitet sich im Stadion die Kunde vom unehrenhaften Rausschmiss der Bosse Oliver »Titan« Kahn und Hasan Salihamidzic. Ziemlich verdutzt darüber waren die Spieler nach Abpfiff, die das überschüssige Bier nun irgendwo anders verduschen mussten. Erwartungsgemäß ­überschlägt sich der Boulevard seither mit immer neuen Bayern-Exklusivmeldungen, die sich hauptsächlich darauf beschränken, wer denn nun wen und vor allem wann angeblafft hat.

In der schlagzeilenträchtigen Aufmerksamkeitserzeugung können da die bitteren Tränen der Dortmunder nach kläglich verpasster Chance auf den Titel noch gerade so mithalten. Dass die Fans des HSV sich wohl etwas zu früh über den Aufstieg in die erste Liga gefreut hatten, den Platz jubelnd stürmten, während der FC Heidenheim in letzter Sekunde gnadenlos an ihnen vorbeizog und anstatt der Hamburger ins Oberhaus einziehen wird, war nur Randaspekt.

Es wird Zeit für die tatsächlich relevante Nachricht des letzten Spieltags: Union Berlin spielt in der nächsten Saison Champions League! Ein Low-Budget-Club aus dem Osten läuft international erstmals in der Königsklasse auf und zeigt den Großkopferten vom DFB den Finger. So was geht üblicherweise unter, wenn die Münchner Schickeria sich bis aufs Messer anfeindet.